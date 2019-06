Molnár Piroska, a POSZT díszvendége vallott egész életét végigkísérő szerelméről

Igazi legenda volt a 19. Pécsi Országos Színházi Találkozó dísz­vendége: Molnár Piroska. A színésznő a szakma minden létező kitüntetését megkapta már, Kossuth-díjas, a Nemzet Színésze, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. A héten közönségtalálkozón érdekes momentumokat ismerhettünk meg az életéből.

Úgy kezdődött, hogy édesapjával, a putnoki kastély kertészével soha nem találkozott. Apját ugyanis elvitték 1945-ben málenkij robotra, ahonnan soha nem tért haza, s csak levélből tudta meg, hogy kislánya született.

Szeged mellett, Kunágotán cseperedett, de már hároméves korától színésznőnek, operettprimadonnának készült. Mint kiemelte, akkoriban a Szegedi Színházban a börtönből szabadult Kiss Ferenc volt a sztár, akinek arra is engedélye volt, hogy egyedüliként biciklizhetett a korzón.

Elsőre felvették a Színművészetire és mosolyogva jegyezte meg, ha nem így történt volna, akkor most valahol francia-magyar tanár lenne, mert erre a szakra is felvették. Koltai Robi, Venczel Vera voltak többek között az osztálytársai, s minden este színházba jártak, volt olyan darab, amit harmincszor is megnéztek. Eleinte pedig nem könnyen boldogult a fővárosban, megtörtént, hogy valakit egy órán át várt az opera helyett a bazilika előtt.

A főiskolán sok minden eldőlt, ami meghatározó volt a pályájára. Gábor Miklóssal is ott találkozott először, s amikor első ízben ment filmforgatásra, tőle kérdezte, hogy mire ügyeljen. Ezt a választ kapta: – Ha lát valahol egy széket, üljön le rá, mert a forgatás egy nagy várakozás, és ha nem ül le, leül más!

Főiskolásként kiválasztották szerepelni az első táncdalfesztiválra is, de kiderült, nem ez a műfaja. Mindig szeretett énekelni, ám ez megmaradt műkedvelői szinten, annak ellenére, hogy Eötvös Péter zeneszerző volt a férje. Hozzátette, amikor párját a munkája külföldre vitte, még hét évig működött a távházasság, de aztán kölcsönösen föladták.

A Szegedi Nemzetiben kezdte a pályát, de a nagy áttörés Kaposvárhoz kapcsolható, ahol a régi évfolyamtársakkal játszhatott, dolgozhatott együtt. Hét nagyszerű év volt ez elsőre, majd a fővárosi Nemzetibe költözött át a csapat, közben alapítója lett a budapesti Katona József Színháznak, majd visszatért Kaposvárra, ahol így összesen 25 évet játszott.

Napjainkban a Thália Színház művésze, ahol még 74 évesen is három premiere lesz, különböző helyeken pedig együttesen 12 előadása megy. A Bors néniben például 28 éve főszereplő, amiről így vélekedik: „Jó lenne még 80 évesen is Bors néni lenni, mert ezt a szerepet eredetileg éppen 80 éves hölgyre írták!