Most is messzire szállhat a halászlé illata Mohácson

Újabb jeles nappal bővült tavaly a mohácsiak naptára: az akkor debütált Dunamenti Halfesztivál, magától illetődően, nyomban elfoglalta méltó helyét a városi nagyrendezvények sorában.

Úgy tűnik, tényleg igaz, hogy sokszor elég egyetlen jó ötlet a sikerhez. A Mohácsi Német Önkormányzat által megálmodott Dunamenti Halfesztivál már az első megszervezése előtt is tuti nyerőnek számított, hiszen a halászlevet egyrészt Mohácson mindenki szereti, másrészt a máshonnan érkezők biztosan megszeretik, ha megkóstolják. Mindezzel – számos remek kiegészítő programmal, s a város lakóinak hagyományos vendégszeretetével fűszerezve – nagyot biztosan nem lehet hibázni, s ez már tavaly be is bizonyosodott: bográcsok sokaságában főtt a halászlé, ezrek szórakoztak az utcákon.

Idén várhatóan még többen érkeznek majd, a szervezők pedig újdonságokkal is készülnek. Lesz például halárusok utcája, ahol a mohácsi halászlén kívül számos további, halból készült ételt vásárolhatunk. A fesztivál egyik kiemelt résztvevője idén a Magyar Halkolbász Lovagrend, a Millenniumi Emlékmű környezetében kialakítanak egy nemzetközi halgasztro-udvart is. Legalább tíz halfőző mestert várnak a rendezvényre, a többi között Szigetszentmiklósról, Kopácsról és Csúzáról, valamint Bezdánból is.

A várakozások szerint idén mintegy 1500-an főznek majd a város utcáin. Ezzel kapcsolatos változás, hogy idén a Jókai utca nyugati, árnyékos oldalán alakítják ki a főzőhelyeket egészen a piac bejáratáig, valamint a Szent János utcában is felállíthatóak lesznek a bográcsok.

Újdonság az is, hogy akik szeretnék, megmérettethetik halfőző tudományukat, zsűriztetni lehet az étkeket legkiválóbb halászlé, illetve legkiválóbb halétel kategóriában, valamint díjazzák a legszebben terített asztalt is.

A közönség szórakoztatásáról – mások mellett – német nemzetiségi zenekarok és tánccsoportok, helyi együttesek, illetve Badár Sándor humorista és Wolf Kati gondoskodik majd. A programokat – amelyek teljes egészében megtalálhatók a bama.hu-n – hajnalig tartó utcabál zárja.

Pénteken hajnali öt órától hétfő reggel nyolcig lezárják a forgalom elől a Szentháromság utca Mészáros utcától a Gőzhajó utcáig eső szakaszát csakúgy, mint a Szabadság utcát a Szentháromság utcától a Szent János utcáig tartó részét.

Így a városi oldalon a fesztivál teljes időtartama alatt a komp csak a Felső-Dunasor irányából lesz megközelíthető, az eligazodást segíti a Kisfaludy utca és a Szentháromság utca kereszteződésébe elhelyezett tábla a „Komp balra” felirattal.

Fesztiválprogram:

2018. JÚLIUS 21. SZOMBAT

Millenniumi emlékmű

14:00-17:00 bemutatkozik a szakmai zsűri

14:00-20:00 bemutatkoznak: Magyar Halkolbász Lovagrend, Duna menti csárdák Horvátországból, Szerbiából, magyarországi halfőző mesterek

14:00-18:00 szakmai előadások a Dunában élő halakról

14:00-20:00 hagyma, fokhagyma pucoló/aprító versenyek

14:00-20:00 Országos Kishalász Érdekszövetség – halászati bemutató

14:00-20:00 kultúrműsor: bemutatkozik a sváb nemzetiségi kultúra

14:00-20:00 GYERMEKSAROK: kézműves foglalkozások, népi játékok, arcfestés, stb.

Szabadság utca (Jókai utca, Szent János utca)

10:00-24:00 őstermelői, kézműves, népművészeti vásár

15:00-17:00 regisztráció, főzőhelyek elfoglalása, tűztálca osztás

17:00- MEGNYITÓ, majd tűzgyújtás, főzés és vacsora

Sétáló utca

14:00-21:00 „Sváb hagyományok utcája” – avagy a sváb népművészeti, gasztronómiai értékek interaktív bemutatása

Jókai utca

14:00-24:00 HALGASZTRONÓMIAI UDVAR: mohácsi halászlé, kopácsi csiptetős ponty, sült pisztráng, halpörkölt, grillezett halak

Szentháromság szobor – színpad

13:00-13:30 Dunaszekcsői fúvósok

13:30-14:00 Verein Junger Haraster Schwaben – Dunaharaszti tánccsoport

14:00-14:30 Mohácsi és környékbeli harmonikás növendékek

14:30-15:00 Haraster Dorfmusik – Dunaharaszti zenekar

15:00-15:30 Mohács Nemzetiségi Néptáncegyüttes

15:30-16:00 Fekeder Klumpenjäger Tanzgruppe – Fekedi tánccsoport

16:00-17:00 BADÁR SÁNDOR – humorista

17:00-17:30 MEGNYITÓ

17:30-18:00 Michelsburger Schuhplattler – Olaszország, Dél-Tirol

18:00-18:30 Füzes Táncegyüttes – Biatorbágy

18:30-19:00 Millich Familie – Hímesháza

19:00-20:00 WOLF KATI koncert

20:00-20:30 Eredményhirdetés – főzőverseny

20:30-21:30 DIE 4 TIROLER – Ausztria, Tirol

22:00-03:00 Diamant Kapelle utcabál

A fesztiválterületre való belépés ingyenes!

Aki nem szeretne halat főzni, hanem csak egy jó halételt kíván az se csüggedjen, hisz ő rá is gondoltunk! Rendezvényünkön lehetőség lesz különféle halételek megvásárlására is, garantáltan nem marad senki éhesen!

ASZTALFOGLALÁS: 20-320-1101