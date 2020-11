Most még csak annyi biztos, hogy bezár egy hónapra minden

Közkedvelt sztárok fellépéseit kell visszamondani, a későbbi programokat illetően pedig az előkészítő próbákról az dönt, hogy mi jelenik meg a Magyar Közlöny végrehajtási rendeletében a kulturális munkavégzésről.

Hogy kiket nem látunk az új rend szerint az elkövetkező egy hónapban? Nos, a pillanatnyi helyzet szerint nem jön például a Kodály Központba koncertezni Baráti Kristóf hegedűművész, Bogányi Gergely zongoraművész, Szarka Tamás és zenekara, s nem fog a tervezett időben zongorázni Ránki Dezső és Boros Misi sem. A Pannon Filharmonikusoknak is több ifjúsági és felnőtt hangversenyét elhalasztják. Azt pedig még nem tudni, hogy miként próbálnak majd az elkövetkező hetekben, arról csak a végrehajtási rendelet ismeretében lehet dönteni.

A színházra rendesen rájár a rúd. Jó néhány előadás elmaradt a napokban egy fővárosi színművész pozitív koronavírus tesztje miatt, és most itt az újabb csapás, két premiert is el kell halasztani: A Kőmíves Kelemen rockmusicalt a nagyszínpadon (november 20.) és az Error (november 21.) színjátékot a kamarateremben. Mint Rázga Miklós igazgatótól megtudtuk, a közönségforgalmi rész 30 napig zárva lesz, de azt a végrehajtási rendelet mondja meg, hogy eközben a művészek mit csinálhatnak. Ám házi szinten szeretnék készre alakítani a két bemutatót. A színház egyébként a pandémiás helyzetre tekintettel eleve csak mostanáig hirdetett évadot, a folytatást a rendelet értelmében újratervezik.

A múzeumokban tegnap a szokásosnál jóval többen voltak. Itt is jön a hónapos szünet, de az most szerencsés véletlen, hogy most az időszakos tárlatokat döntően saját gyűjteményből állították össze, így a csúszásuk nem okoz jelentős problémát.

A mozik a szigorítási közleményekben kimaradtak mindenféle felsorolásból. Megkérdeztük a Cinema mozik marketing igazgatóját, Buda Andreát, hogy mi az üzemeltetők álláspontja, a válasz pedig itt is az volt, hogy várják a végrehajtási rendeletet. Egy másik bennfentes ugyanakkor így fogalmazott: – A mozikat többnyire az éttermekkel egyformán kezelik, vagyis a zárás borítékolható.