Most, mikor otthon állni látszik az a drága idő

Az egyik múzsáról nagyon megfeledkeztünk.

Egy koncertjáró ismerősöm mondta a közelmúltban, hogy a mai fiatalok már csak mozira költenek. Tárlatokra csak akkor tévednek be, ha ismerősük lép fel a megnyitón, a színház csak a negyven fölöttieket érdekli, s elsősorban a hölgyeket. A komolyzenei estekre státuszszimbólum napjainkban elmenni, de ott, meg döntően az 50 pluszosok révülnek el, a fiatalok közül legfeljebb azok, akik egykor maguk is tanultak hangszeren játszani. A klubzene még hagyján, ám abból csak az a népszerű, ahol az est során folyamatosan inni lehet. Mindemellett még a mozizás is haldoklik, mert a neten gyorsan elérhetők a legújabb filmek.

Ez a rémséges kép most még nyomasztóbb lett a koronavírus veszélyével, mely bezáratott minden kultúrrendezvényt. Maradt tehát a házimozizás, meg a zene CD-ről, DVD-ről, netről. Eljött egy jövőt előrevetítő utópisztikus korszak, amikor a valóságos és a vizuális kultúrvilág egyre jobban összemosódik. Azt azonban fontos lenne észrevenni, hogy akad még a kultúra erdejében egy jól járható ösvény: most érdemes elővenni a szépirodalmat, sőt gyermekeinket rászoktatni, hogy a tévé és a net egyhangúsága mellett mennyi szín és tartalom van egy táj vagy egy emberi lélek leírásában.