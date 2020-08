Koncerteket a járványhelyzet miatt egy ideig egyáltalán nem lehetett tartani, ami nemcsak a zenészeket, hanem a rendezvényszervezőket is nehéz helyzetbe hozta. A jelenlegi szabályozások szerint zenés-táncos rendezvényeket ötszáz főig már lehet tartani, ezt a lehetőség mindenki próbálja kihasználni. Így tesz Trubics Zorán, pécsi koncertszervező is, aki lapunknak elmesélte, mik a tervei a közeljövőben.

– A pécsváradi várban Neoton-koncert lesz augusztus 28-án, majd két nappal később, augusztus 30-án a siklósi várban lép fel a Bagossy Brothers Company

– tudtuk meg Trubics Zorántól, aki azt is hozzátette, hogy mindkét eseményre korlátozott számban állnak rendelkezésre a jegyek, ötszáz főnél több néző nem lehet.

A bizonytalanság miatt nehéz most előre terveznie, de bízik benne, hogy az év hátralévő részében legalább a jelenlegi szabályozás érvényben marad, így már megkezdte a tárgyalásokat a Winterfest of Pécs programjaival kapcsolatban is. A tervek szerint egy helyszínen fog egy többnapos rendezvényt szervezni, amelyre többek között a Budapest Bárt, a Csík Zenekart és Szörényi Leventét is szeretné meghívni. A slágerpartin pedig olyan előadók vennének részt, mint Zalatnay Sarolta, Szandi és Zoltán Erika. A nagy sikernek örvendő Balkán Fesztivált sem tudja olyan formában megtartani, mint a korábbi években. A program népszerűsége miatt azonban nem akarja lemondani, így kisebb keretek között, az ötszáz fős létszámkorlát betartásával rendezné meg. Trubics Zorán tehát figyelemmel követi a lehetőségeket, reménykedik abban, hogy megszervezheti ezeket a programokat, mert ahogy mondta, kultúra nélkül nem nemzet a nemzet.

A vírushelyzet miatt tavasszal két eseményt volt kénytelen lemondani: Bródy János koncertjét és Vujity Tvrtko előadását. Az addig megváltott jegyek árát mindenki visszakapta mindkét rendezvény esetén, de azért nem kell végleg lemondani róluk, mert jövőre bepótolják őket. Bródy János koncertjének megvan a pontos időpontja, ez április 16., de Tvrtko előadását is következő tavasszal rendezik meg.