A pécsi Zsolnay Negyed m21 Galériájában általában kortárs képzőművészek alkotásai láthatóak, tegnaptól azonban a világhírű magyar festő, Munkácsy Mihály színpompás képei tekinthetőek meg a helyszínen.

Hatalmas érdeklődés övezte a péntek délelőtt tartott Munkácsy-kiállítás megnyitóját a Zsolnay Negyed galériájában. A képcsarnokot a tárlat tiszteletére bordóra festették, így a különleges, alkalomhoz illő háttér tovább emelte a kiállítás színvonalát.

Mint arról lapunkban korábban már beszámoltunk, a legnagyobb és legátfogóbb magánkézben lévő Munkácsy-gyűjtemény Pákh Imre magyar–amerikai műgyűjtő kollekciójának része. A művek között szerepel az Ásító inas is, amely a legismertebb magyar festmények egyike, reprezentálva Munkácsy korai periódusát. Egyébként a festő legnépszerűbb alkotásával a megnyitón többen fotózkodtak is. A kiállításon a festmények mellett a művész több rajza, tanulmánya, vázlata is szerepel, összesen 58 mű és közel 20 fotó.

A megnyitón megjelent többek között Gyugyi László is, az Amerikában élő műgyűjtő több mint hétszáz darabot számláló porcelánkollekciója a Zsolnay Negyedben tekinthető meg. A galériában Hoppál Péter, Pécs országgyűlési képviselője, Páva Zsolt polgármester és Vincze Balázs, a kiállítást szervező Zsolnay Örökségkezelő NKft. ügyvezetője köszöntötte a megjelenteket.

Az országgyűlési képviselő kiemelte, a kiállítás egyben világpremier is, mert három kép most először vált a nagyközönség számára is láthatóvá.

– A Zsolnay Negyed galériájában még soha nem járt Munkácsy-kiállítás. Most bízunk abban, hogy ez lehet majd az m21 Galéria leglátogatottabb tárlata

– fogalmazott Hoppál Péter.

A köszöntők után Boros Judit kurátor szubjektív, részletes tárlatvezetést tartott a vendégek számára. A kiállítás a nagyközönség részére tegnap délután egy órakor nyílt meg, és egészen november 10-ig látogatható.

A legismertebb festő hazajár Pécsre

Páva Zsolt polgármester megnyitóbeszédében Munkácsy Mihály és Pécs város kapcsolatát is megemlítette. Úgy fogalmazott, hogy a legismertebb magyar festő szinte „hazajár Pécsre”, ugyanis rengetegen voltak kíváncsiak mind a 2006-os, mind pedig a 2010-es pécsi Munkácsy-kiállításra. A polgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy a festő még életében többször járt a baranyai megyeszékhelyen, rokoni szálakkal kötődött Pécshez, a városban élő nagybátyjánál megszállva több festményt is elkészített.

– Munkácsy volt az a festő, aki nagyon jól ráérzett a korhangulatra, azokra a miliőkre, amiket különböző szalonokban, kocsmákban tapasztalt, és egy helyzetet, alkalmat rögzített a képein. Ezek olyanok, amiket nem kell magyarázni.

Nem árt megemlíteni, Zsolnay Vilmos és Munkácsy Mihály kortársak voltak, mindketten szakterületük világhírű mesterei. Alkotótevékenységük páratlan eredménye most egymás szomszédságában tekinthető meg a Zsolnay Negyedben.