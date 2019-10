Mutatjuk, melyik pécsi koncerthelyek nyertek állami támogatást

Továbbra is hangos és minőségi lehet az élőzene a népszerű pécsi könnyűzenei klubokban, hiszen három pécsi szórakozóhely is pénzt nyert a Hangfoglaló pályázatán. Sőt nyert a PTE is. Öt baranyai pályázatot is érint az állami dotáció.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek Az NKA Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma augusztus 6-ai ülésén döntött a hatodik évad Klubtámogatói Alprogramjának pályázatairól, illetve a magyar nyelvű dalszerzést népszerűsítő programokat ösztönző új pályázatra beérkezett anyagokról – írja a Recorder.hu. Ennek kapcsán megnéztük az alábbiakban, hogy megyénket mennyiben érintik a könnyűzene támogatását is hivatott NKA kollégiumának legfrissebb döntései. Nos, szerencsére jól mutatja Pécs könnyűzenei erejét, hogy három klub is sikerrel pályázott, emellett a PTE-nek is volt egy támogatásra érdemes projektje. A klubok közül ismét nyert a Pécsi Est Café: rendszeres élőzenei koncertprogram megvalósítására négymillió forintot kaptak a testvérklubjukkal, a Szekszárdi Est Caféval közösen. A Nemzeti Kulturális Alap kollégiuma ismét támogatta a Király utcai Nappalit, ők szintén négymilliót költhetnek rendszeres élőzenei koncertsorozatra. Szintén sikerrel járt a Kulturális Labor Alkotóművészeti Szociális Szövetkezet, ők hárommillió forintot fordíthatnak hasonló célokra a Szabadkikötőben. Ezúttal sikerrel pályázott a Komlói Zrínyi klub nevében a K House Kft., mely 2 400 000 forintból szervezhet minőségi könnyűzenei fellépéseket. A Hangfoglaló könnyűzene támogató program kollégiumának a döntésről kiadott tájékoztatójából kiderül, hogy a Pécsi Tudományegyetem kétmillió forintot nyert „Mindenhol tanítható már óvodától egyetemig – fókuszban a dalszöveg” című pályázatára. A pályázaton nyert összeget kutatásra, oktatásra, és táborszerevezésre szeretné fordítani az intézmény. Idén immár hatodik alkalommal tette közzé könnyűzenei koncerthelyszíneknek – kluboknak, közművelődési intézményeknek, vendéglátóhelyeknek – szóló felhívását az NKA Hangfoglaló Program Kollégiuma. Ezúttal is külön kiírás szólt a budapesti, a fővároson kívüli és a határon túli kluboknak, amelyekben azonban közös kitétel volt, hogy belépőjegyes, élőzenei koncertekre lehetett támogatást igényelni. A pályázati kategóriákra összesen 210 millió forintot különített el a Kollégium. A három témára meghirdetett pályázatra a megadott határidőig összesen 129 igény érkezett be az NKA Igazgatóságához. A 77 fővároson kívüli klub összesen 242 millió, a 37 budapesti helyszín 83 millió, míg a 15 határon túli pályázó 44 millió forintnyi igényt fogalmazott meg. A 129 pályázóból 96 koncerthelyszín benyújtott pályázatát támogatta a Kollégium. A magyar nyelvű dalok születését és népszerűsítését célzó felhívásra összesen 31 pályázat érkezett, amelyek közül 18-at tartott támogathatónak – összesen közel 32 millió forinttal – a Kollégium. A támogatottak között több dalszerzőtábor és -kurzus is található, amelyeket a Kollégium kísérleti projekteknek tekint, bízva abban, hogy megtalálják a helyüket, és kiderül, melyekkel érdemes hosszabb távon is számolni – olvasható a recorder.hu-n.