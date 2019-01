Nagyapjához hasonlóan ő is a mézeskalácsok között nőtt fel

Közel harminc éve foglalkozik mézeskalács-készítéssel és gyertyaöntéssel a bólyi Tárnoky Csaba, a műhelyt még az üknagyapja alapította az 1800-as évek második felében.

– Miért pont a mézeskalács?

– Már a nagyapám is a harmadik generációba tartozott, aki ezt a szakmát művelte. Az iparengedélyét 1941-ben váltotta ki, akkor lett önálló Bólyban. Szinte a műhelyben nőtt fel, ahogy én is. Az általános iskola befejezése után úgy gondoltam, ezt a mesterséget folytatom tovább, így cukrászként végeztem, 1990-től kezdtem a mézeskalács-készítéssel foglalkozni.

– Az ősöktől örökölt receptből dolgoznak ma is?

– Természetesen. Gyertyaöntéssel is foglalkozunk, egykor az alapanyagok egy helyről származtak, mert akkor nem paraffinból, hanem méhviaszból készült a gyertya, a mézből pedig mézeskalácsot sütöttünk. Régen több vásári termékünk is volt: szívek, babák, lovak, huszárok. Azóta változott a világ, ugyan még most is sütjük ezeket a termékeket, de ma már kuriózumszámba mennek. A fő profilunk a mézes puszedli, hét fő ízzel dolgozunk, vanília, kakaó, barackízzel töltött, citromhéjjal ízesített, fahéjas, szegfűszeges, és kókuszos, és néha diós is szokott lenni.

– Különleges formákat is készítenek?

– Nem visszük túlzásba, inkább a hagyományos formákat részesítjük előnyben, amelyek beváltak. De lakodalomra készítettünk már dátummal, kezdőbetűkkel ellátott mézeskalácsot ajándéktárgyként.

– A fiatalok körében is népszerűek a süteményeik?

– Ez érdekes dolog. Amikor elkezdetem a szakmát, majd harminc évvel ezelőtt, mindenki azt mondta, ha az akkori idősek már nem lesznek, lehúzhatjuk a rolót. De szerencsére nem így alakult. A fiatalok is szívesen vásárolnak mézeskalácsot és kereskedelmi forgalomban is sokkal több puszedli fogy, mint régen. A szezonban általában ötven-hatvan kilót készítünk egy nap. Továbbá igyekszem lépést tartani a változásokkal is, figyelem a piacot és képzem magam.

– A mézeskalács szezonja a de­cember. Mit csinálnak az év többi részében?

– Nálunk ez nem így van. A búcsú szezonban Máriagyűdre szoktunk járni árulni, így nekünk a szezon nem elsősorban az adventi időszakot jelenti, hanem inkább a nyár végét, ősz elejét. Az év első felében pedig a gyertyaöntésre fókuszálunk.

– Fogyasztani is szokta saját termékeit?

– Amikor a gyermekeim bejönnek a műhelybe, egyből nekilátnak enni, de én is szeretem. Nem eszem minden nap, de egyáltalán nem untam meg.