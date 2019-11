Nem jutott be a show-ba, de hamarosan újra halljuk a hangját

Három év után újra bejutott a siklósi Ács Cintia a tehetségkutató műsorba, az X-Faktorba. Az élő adásba sajnos most sem sikerült bekerülnie, viszont pozitívan tekint a jövőbe. Fiatalsága, közvetlensége okán a tegeződésben egyeztünk meg.

– Milyen érzések vannak most benned, hónapokkal a műsor felvétele után?

– Már jobban vagyok, akkor nagyon rosszul esett, hogy megint csak a mentorházig jutottam. Nem erre számítottam, arra biztosan nem, hogy Lettivel megint ilyen helyzetbe kerülünk. Nehezen viseltem a történteket, nem miatta, hiszen örültem neki, hogy ő bejutott az élő show-ba, de nekem időre volt szükségem.

– Azóta milyen a kapcsolatotok?

– Nem sokkal a történtek után meglátogatott, eljött Siklósra. Úgy érzem, az még korai volt, bennem volt még, élt az érzés, hogy ellene estem ki, de mindemellett örültem neki, hogy eljött. Azóta már újra rendszeresen tartjuk a kapcsolatot és minden rendben van közöttünk. Tulajdonképpen ő a legjobb barátnőm.

– Egy interjúban azt mondtad: lehet, hogy nem is énekelsz többé. Ugye ez nem így lesz?

– Nem hagyom abba, természetesen. A közösségi oldalamon is igyekszem mindenkinek válaszolni, lássák, hogy foglalkozom velük és az énekléssel is. Vannak már felkéréseim helyi fellépésekre, amelyekre örömmel mondok igent. Az X-Faktorban biztosan nem indulok többet.

– Hol tanultál meg énekelni?

– Itthon, a szobámban. Bár a műsor előtt pár alkalommal voltam egy pécsi énektanárnál, aki azt mondta, hogy egy másik fiú tanítványa mellett engem tart a legkülönlegesebb hangú énekesnek. Ez nagyon jólesett, hiszen sosem tanultam énekelni. Ha képezni szeretném a hangomat, akkor hozzá szívesen visszamennék.

– Az X-Faktor előtt hol hallottak téged énekelni?

– Korábban a harkányi „Csak Apa Kedvéért” zenekarral énekeltem, illetve helyi rendezvényeken, többek között a Csirkepaprikás Fesztiválon, a Siklósi Gyémánt átadóján léptem fel. Jó érzés helyben fellépni, decemberben kétszer is hallhatnak énekelni a helyiek Siklóson.

– Milyen visszajelzéseket kaptál helyben a műsor után?

– Először is nagyon nehéz volt titokban tartani, hogy valójában nem kerültem be az élő show-ba, az osztálytársak, ismerősök, barátaim izgatottan várták az eredményt. Az elmúlt hetekben ugyanakkor annyi kedves üzenetet kaptam, ami erőt adott és én mindenkinek örömmel válaszolok. Ma két siklósi lánnyal találkozom, akik szeretnének megismerni.