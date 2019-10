Német imázsfilmet készítettek Pécsről

Pécsett több évszázada élnek német származásúak és anyanyelvűek, ennek köszönhető a németség kulturális és gazdasági befolyása, mely folyamatosan gyarapítja a várost. Hiánypótló módon most imázsfilm készült, mely többek között bemutatja a pécsi német nyelvtanulási lehetőségeket, és a német nyelvterületről ide települt számos cég tevékenységét is.

Sajtónyilvános vetítésen mutatták be a közreműködőknek az imázsfilm rövid és hosszú variációját, mely alkotásban a Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium igazgatónője, Englenderné Hock Ibolya mellett a Pécsi Tudományegyetem Germanisztika Intézetének vezetője, Gerner Zsuzsanna is arról beszél, milyen fontos és mennyi pluszt ad mind a magánéletben, mind a munkaerőpiacon való elhelyezkedésben a magasszintű német nyelvismeret. Ezt támasztja alá a filmben bemutatott magyarországi német származású családapának története is, Koch Emil példaként jár elől a többnyelvű gyermeknevelést tekintve.

A filmben hangsúlyos szerepet kaptak a Pécsett működő, német és osztrák hátterű vállalkozások is: az IT Services Hungary Kft., a Hauni Hungaria Gépgyártó Kft., az Aldi International IT Services Kft., a Kontakt-Elektro Kft., a Honsa Kft., a Grawe Életbiztosító Zrt., a Warema Kft., a Matro Kft., valamint a Viessmann Technika Kft.; és a magyarországi német gasztronómiát felelevenítő Krédli étterem, illetve a népcsoport pécsi kulturális központjaként működő Lenau Ház is.

A vetítéssel egybekötött sajtótájékoztatón Decsi István alpolgármester arról beszélt, hogy a magyar-német kapcsolatok terén Pécs mintaváros, hiszen a nemzetiségi lakosság évszázadok óta szerves része a város életének. Az oktatási rendszer az óvodától az egyetemig elérhető német nyelven, emelte ki, ehhez pedig gazdag vállalati rendszer társul, ami lehetővé teszi, hogy német nyelvtudással – legyen szó fiatalokról vagy családalapítókról – megtalálják a városban a lehetőségeiket, mondta. Mint ismertette, az imázsfilmmel az volt a cél, hogy összefogva a kulturális, az oktatási és a gazdasági élet szereplőivel erre az értékre felhívják a figyelmet, nem csak a már említett fiatalok és családosok, de a cégvezetők körében is.

Englenderné Hock Ibolya iskolaigazgató saját példáján keresztül ismertette, mennyi pluszt ad az embernek, ha otthoni környezetben tanul meg egy idegennyelvet, hiszen ő is kisbaba korától kezdve német nyelven nevelkedett. Hozzátette, erre egyre kevesebbeknek van lehetősége, így rendkívül fontos szerepet játszik az oktatás, melyen keresztül a pécsieknek már kisgyermekként lehetőségük nyílik megismerkedni a némettel, majd akár egyetemi tanulmányaikig is továbbvihetik azt.

Síkfői Tamás, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke felhívta rá a figyelmet, hogy a magyar-német gazdasági kapcsolatok az országok között is erősek, és kilátásba helyezte, hogy Pécs a jelenvélő német és osztrák vállalatok, valamint a különböző beruházások segítségével kiemelkedhet a gazdasági verseny tekintetében is.