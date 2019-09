Németh Sára táborokat szervez és alkot egy életen át

Nőiesen könnyed és bájos vonalvezetéssel elegáns, finom formák kerekednek ki az égetett agyagból, az ősi népies fazekas portékák kontrasztosan új formaelemeket és modern színvilágot kapnak. Ezt láthatta a közönség Németh Sára tárlatán a kémesi tájházban a Bőköz Fesztiválon.

– Miért lesz valakiből fazekas?

– Siklóson éltem mindig, és az első találkozásom az ősi fazekakkal meghatározó volt. Gyerekkoromban vízvezetéket építettek az utcánkban és az árokásás sok régi cserepet hozott felszínre. Kiderült, hogy itt volt egykor a fazekasok utcája, ahol a 18. században még 30 mester dolgozott. Ez pedig elindította a fantáziámat.

– Ez még csak az álom, hogy lett ebből valóság?

– Nem volt egyszerű fazekas iskolát találni, végül Szentgotthárdon végeztem el a szakképzést. Aztán az akkor induló kishajmási kerámiaüzemben kitűnő mesterektől tanultam meg a szakma fortélyait, majd a Siklósi Kerámia Alkotóházban ügyeskedtem másfél évtizeden át.

– Hogy kerültek most a munkái Kémesre?

– Másfél évtizede tanítok abban a Siklósi Alapfokú Művészeti Iskolában, mely a Bőköz Fesztivál egyik kiemelt vendége volt idén. Egy tanárkollégámmal, Varga Györgyivel állítottunk közös tárlatot az idei fesztivál keretében. Ő fotókon örökítette meg az ormánsági házak, kerítések, kapuk különleges fa részeit, faragott emlékeket.

– Sajátos a vonalvezetése a tartalma a kerámia munkáinak. Mi vezeti az alkotásban?

– Nem tudom és nem is akarom kitörölni, hogy magam is az ősi falusi kultúrából indultam. Ehhez igyekszem hozzátenni a saját gondolataim, a személyiségem, s napjaink tükörhatásait. Nekem minden tárgyam egy kísérlet, egy játék eredménye, mert állandóan próbálkozom új anyagokkal, új színekkel, a textúrával és új gondolatokkal. S játék ez a tűzzel is, mert kiégetve minden egy kicsit más lehet, mint amit eredetileg elképzel az ember.

– Működik még a fazekasháza?

– Jó húsz éven át szerveztem itt nyári alkotótáborokat gyerekeknek, de az utóbbi esztendőkben már a várba visszük az ország minden részéből érkező fiatalokat.

– Hol láthatók még a kerámiái?

– Alapítótagja vagyok több mint negyedszázada a Siklósi Szalonnak, ott minden évben bemutatom az újdonságokat. Emellett vannak közös kiállításaim más baranyai alkotó körökkel is.