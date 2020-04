Népviseletben ünnepelnek, és idézik fel őseik emlékét

A Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár hatodik alkalommal hirdeti meg a magyarországi német népviselet napját.

A TrachtTagot amely minden évben arról szól, hogy vegyük fel egy hétköznapon a magyarországi német népviseletünk egy darabját, és tegyünk ünneppé egy átlagos pénteket, idézzük meg őseink emlékét és mutassuk be örökségünket a mindennapokban. A Zentrum kezdeményezéséhez a fekediek is csatlakoznak. Az eredetileg az erdősmecskeiekkel közösen tervezett TrachtTagot most „Maradj otthon népviseletben!” címmel hirdetik meg.

Nincs más tennivaló, mint kiválasztani egy népviseleti ruhadarabot vagy kiegészítőt, és azt a hétköznapi ruhával összekombinálva felvenni. Mindezt egy képen megörökítve érdemes elküldeni a [email protected] e-mail-címre, ugyanis ha elég sok fotó összegyűlik, montázzsá alakítva küldik tovább a Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár címére.