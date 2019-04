Neves szobrászuknak szentelik az egész évet a szászváriak

Idén április 29-én lesz száz esztendeje, hogy elhunyt a szászvári születésű neves szobrászművész, Kiss György – a centenárium kapcsán egész évben különféle programokkal készülnek, az évforduló napján egyedülálló kiállításmegnyitóval, konferenciával, ünnepi szentmisével várják az érdeklődőket.

– A Kiss György-nap egy különleges kiállításmegnyitóval indul – a Szépművészeti Múzeumtól szobrászunk két alkotását kaptuk meg egy évre, a Janus Pannonius Múzeumból is jön egy különlegesség és magán­emberek is felajánlottak szobrokat. A tárlat a várkastélyban lesz – tudtuk meg Dunai Péter polgármestertől.

A Kiss György életét, munkásságát, a korabeli sajátosságokat felvonultató konferenciával folytatódik majd az évforduló napjának délutánja a várkastélyban – ennek előkészítésében, szervezésében, népszerűsítésében a Pécsi Tudományegyetem, a nap fő támogatójaként kiemelkedő szerepet vállalt. A konferencia fővédnöke dr. Miseta Attila, a PTE rektora.

– A centenárium napja ünnepi szentmisével zárul – Udvardy György pécsi megyés püspök celebrál misét a szászvári templomban, és elfogadta meghívásunkat Michael August Blume érsek, pápai nuncius is, ami szintén komoly megtiszteltetés a település számára – hangsúlyozta a polgármester.

A jeles napra nagyon készülnek a helybéliek – a szászvári plébános például erre az alkalomra imakártyát, egy helybéli bélyeggyűjtő pedig Kiss György arcképével ellátott egyedi bélyegsorozatot készíttetett.

Dunai Péter hozzátette, az egész idei esztendő a centenáriumról szól – Kiss György néhai szülőházánál már felavatták az emléktáblát, az általa készített Jézus-keresztet is felújíttatták, és még számos, a szobrászművészhez köthető programra sor kerül az év során. Zarándoklatot terveznek, amelynek útvonala a pécsi Havi-hegyi feszülettől a máriagyűdi templom előtt található keresztig vezetne – mindkét alkotás Kiss György keze munkáját dicséri.

Európa-szerte megtalálhatók Szászvár szülöttének művei

Kiss Györgynek több mint ötven szobra díszíti a Parlament épületét kívül és belül, ő készítette a Hősök terén álló Károly Róbert-szobrot, és az esztergomi bazilikában is láthatók munkái. Pécsett a Havi-hegyi feszületen kívül többek közt a Széchenyi téri Szentháromság szobor az ő alkotása, de a Pécsi Nemzeti Színház homlokzatán, a Sétatéren (Négyesy Szepessy Ignác püspök szobra), a Székesegyház főbejáratánál (Angyalszobor, Magyar szentek hódolata Szűz Mária előtt), és annak altemplomában (Dulánszky Nándor püspök mellszobra) is megtalálhatók a szobrai. Európa-szerte egyebek mellett Münchenben, Milánóban, Berlinben, Kolozsváron vagy Zágrábban is láthatók művei.