Nézzünk JESZ-darabot!

Ingyenesen elérhető több tucat sikeres előadásuk .

Talán a színházak jártak a kultúrából a legrosszabbul a járvánnyal, mert zenét, táncot, képzőművészeti alkotásokat, mozifilmeket látni többfelé a neten, de színházi előadásokat csak igen keveset, és streamelt színjátékból is alig születik új.

A Janus Egyetemi Színház, mely normál körülmények között, a valóságban is kizárólag ingyenes bemutatókat tart, most nagyot húzott: elővett az archívumából több tucat sikerdarabot, sőt a legújabbak közül is elérhetővé tett néhányat a honlapján. A részletekről Mikuli Jánossal, a JESZ igazgatójával beszélgetünk.

– Tavaly tavasszal, a színházak első bezárásakor elindítottunk a Facebook-oldalunkon egy interjúsorozatot korábban itt játszott neves színművészeinkkel, hogy milyen volt itt egykor a munka, hogy készültek 10-20 évvel ezelőtt a színpadi játékok, és mit csinálnak most a neves szereplők. Ez igen népszerű lett, és az archívum menüpontban a honlapunkon most is megtekinthetők a beszélgetések, valamint a hozzájuk kapcsolt sikerdarabok – összegzi a pandémiával kapcsolatos első lépéseiket az igazgató. Megtudtuk, hogy mintegy két tucat régi JESZ-színházi siker került fel így kompletten az oldalukra, és még napjainkban is hetente bővítik a kínálatot.

Múlt év őszén pedig létszámkorlátozással bemutatták Az arab éjszaka című előadást, míg középiskolákban tizenkét alkalommal eljátszották a Biztonsági sáv iskolaszínházi játékukat. Emellett a Kezembe temetem forró arcomat című trianoni összeállításuk egyes részleteiből videófilmet forgattak, s ez szintén megtalálható a honlapon. Továbbá A szeretet köteléke címmel vallásos költeményekből született előadás az Ars Sacra Fesztiválra, mintegy az eucharisztikus világtalálkozó előfutáraként, és ebből is film lett, mely rövidesen elérhető lesz a JESZ oldalán.

Az ingyenes streamelés decemberben indult a Philoktétész című produkcióval, most februárban pedig ezt további két színdarab követi. A Biztonsági sáv hamarosan megtekinthető, Az arab éjszaka pedig február második felében kerül föl.

A színházban sem állt le az élet, fokozott biztonság mellett zajlanak a próbák. Készül egy Goethe-darab Werther, szerelmes nyelvtöredék címmel, valamint egy dokumentumjáték Magammal viszem „1921” megjelöléssel, ebben a Pozsonyból Pécsre költöztetett Erzsébet Tudományegyetem története elevenedik meg. Most tehát az online próbák, az adatgyűjtés zajlik, valamint személyesen is gyakorolnak, létszámkorlátozással, maszkos összjátékkal.