Nő a szemét a mecseki turistautakon

Télen is folyamatosan ellen­őrzik a turistautak állapotát a szakemberek – a legtöbb gondot az illegális hulladéklerakás okozza. Heti 4-5 köbméter szemét, jellem­zően építési törmelék gyűlik össze a Mecseki Parkerdő útjai mentén.

Nemcsak tavaszi és őszi „főszezonban”, hanem télen is folyamatosan vizsgálják az erdei utak állapotát az erdőgazdálkodási szakemberek. A Biokom Nkft. munkatársai hetente tartanak szemlét, és az életveszélyt azonnal elhárítják – például a megdőlt, vagy az út felett egy másik fa koronájához támaszkodva álló fákat rögtön eltávolítják.

Az utak dagonyaszerű felvizesedésének kezelése is – a csúszásveszély miatt – prioritást élvez. Ennek első lépéseként a tócsát, azaz a benne lévő vizet leeresztik, a sarat elszállítják, majd a helyét kaviccsal töltik fel a szakemberek. Ezenkívül a téli hónyomás miatt belógó ágakat is visszametszik, az erdőben túrázók biztonsága érdekében.

A Biokom tapasztalatai szerint a Mecseki Parkerdőben az egyik legfőbb problémát az illegális hulladéklerakás okozza – túlnyomórészt építési törmelék, sitt kerül ki az ­erdőbe.

Heti 4-5 köbmétert tesz ki a mecseki turistautakon hagyott hulladék.

Ezenkívül a több mint százéves kőfalak és támpillérek felújítása jelent igen komoly fel­adatot, valamint a kőlépcsők, falépcsők rendben tartásáról is gondoskodniuk kell. Csakúgy, mint a vízelvezetők folyamatos karbantartásról, amely elengedhetetlen, hiszen a megváltozott időjárási viszonyoknak köszönhe­tően a hirtelen lezúduló eső magával viszi a hordalékot, ami aztán forgalomtechnikai akadályokat képezhet, akár buszútvonalakon is.

– A tél végén mindig vannak túrázók, akik az erdei utak állapotára panaszkodnak, fontos azonban tudni, hogy a nagyobb, átfogó útkarbantartási munkálatokat az időjárás miatt csak tavasszal van lehetőség elvégezni, amikor felszárad a terület – hangsúlyozta a Biokom. Az erdőgondnoki szolgálat ekkor szórja fel kaviccsal és stabilizálja az utakat, illetve a sárlemosódásokat is összegyűjtik és elszállítják. Ezeket a munkálatokat – többnyire kisebb méretű erőgépeket is alkalmazva – a Malomvölgy környékén is elvégzik.