Nyílt levelet írt Hoppál Péter Péterffy Attilához

Terjedelmes levelet írt a Fidesz pécsi országgyűlési képviselője Pécs polgármesterének a Pécsi Nemzeti Színház leendő igazgatójának ügyében.

Az elmúlt néhány hétben számos örvendetes kormányzati döntés született pécsi fejlesztésekről, állami támogatásokról. A város minden polgárának, benne nekünk is közös örömünk, hogy a kormány ilyen „pénzesőben” részesítette a pécsi embereket és a pécsi önkormányzatot. A sikerek nyilván nem önmaguktól születnek. Tudom, hogy Te is igyekeztél minden követ megmozgatni a kormány támogatásáért, és jól tudod, én is sok tárgyaláson küzdöttem, hogy az öt évvel ezelőtti Modern Városok Programhoz mérhető új támogatásokról szülessenek meg ezek a pozitív döntések. Elég, ha a Vásárcsarnok újabb közel fél milliárdos, a Dárdai Akadémia újabb 800 milliós, a PTE újabb 5,7 milliárdos támogatására, vagy a 8,5 milliárdos kormányzati előleg öt év alatti kamatmentes visszatörlesztésére, vagy az új, 8000 fős PMFC stadion építésének lehetőségére gondolunk. Mindezekből jól látszik, hogy a kormány, ahogy eddig, továbbra is a pécsiek első számú támogató partnere.

Most mégis a számomra különösen kedves kulturális kérdések miatt szólítalak meg. Sok fordulós tárgyaláson két nagy kormányzati döntést tudtunk tető alá hozni két hónapon belül. Az egyik a hónapok óta húzódott Zsolnay Kulturális Negyed, Kodály Központ és Pannon Filharmonikusok támogatása. Mint előtted is ismert, ennek a 10 évre szóló, évenként közel 2 milliárd forintos kormányzati működési támogatásnak én lehettem az indítványozója kulturális államtitkárként. Sajnálatos módon idén a világjárvány miatt a programok 60-70 százaléka elmaradt az említett pécsi intézményekben, mégis a teljes összeget, 1.940.000.000 Ft, azaz egymilliárd-kilecszáznegyven millió forint támogatást megkapta Pécs MJ Város Önkormányzata.

A másik fontos döntés a Pécsi Nemzeti Színház közös működtetése, melyben a kormány vállalta öt évre a többlet támogatói szerepet, míg a város öt év alatt, lépcsőzetesen éri csak el a közös működtetés kormányzati támogatási szintjét. A mostani 520 milliós évenkénti állami támogatási szintet is államtitkári hivatali időmben sikerült a PNSZ növekvő nézőszáma és előadásszáma miatt a korábbi igen alacsony szintről felemelni.

Tisztelt Polgármester Úr!

Engedd meg, hogy az idén 125 éves Pécsi Nemzeti Színház idei igazgatói pályázata kapcsán tisztelettel megkérjelek valamire. Látva a sajtóban megjelent dilemmákat, szeretném leszögezni, hogy a Színház mindezidáig jól működött. Ezt a pécsi közönség megerősíti, a nézők a társulat teljesítményét jelenlétükkel jutalmazták. Az idei pályázaton három budapesti és egy pécsi igazgatójelölt indult. A nyilvánossá tett pályázatok szerint a pécsi pályázó csapat hallatlan magas szakmai jártassága mellett mindent tud a pécsi teátrum lehetőségeiről. Behozhatatlan helyzeti előnyük, hogy közvetlen ismereteik vannak a humán és technikai kapacitásokról, hiszen benne élnek, illetve van valós, nem kívülről, Budapestről konzervként átültetendő művészeti koncepciójuk. A pécsi közönség támogató szeretete is egyértelműen mellettük áll. Egyedül az ő pályázatuk illeszkedik a Te „Pécsiség mindenkor” kampányüzenetedhez. Ráadásul Lipics Zsolt pályázatát titkos szavazáson 80% felett támogatta a társulat. Szakmai koncepcióját pedig első helyen kiemelve javasolta elfogadásra az önkormányzati, minisztériumi, szakmai és szakszervezeti küldöttekből álló Szakmai Bizottság.

Tisztelt Polgármester Úr!

Arra kérlek, a kiszivárgott politikai, és frakcióérdekek helyett segítsd érvényre juttatni a szakma, a társulat és a pécsi közönség szándékát, állj Te is vezetői döntéseddel a pécsiség ügye mellé! Győzzön a vitán felül legjobb szakmai programot benyújtó pécsi tüke pályázó, Lipics Zsolt Jászai Mari-díjas igazgatójelölt Vidákovics Szlávennel és Gulyás Dénessel közösen írt programja!

Bízva a Pécs érdekében eddig meghozott közös erőfeszítéseink további sikereiben maradok tisztelettel:

Pécs, 2020. november 15.

Dr. Hoppál Péter

Pécs országgyűlési képviselője,

az EMMI miniszteri biztosa