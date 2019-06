Nyolcvan program lesz a Bőköz Fesztiválon

Zenél a Ghymes, Karácsony János, a Hot Jazz Band és Templomjáró túrát is szerveznek .

Negyedik alkalommal rendezik meg augusztus 22-25. között a Bőköz-Ormánság Fesztivált négy kis településen, Tésenfán, Szaporcán, Kémesen és Drávacsehiben. Hogy milyen érdekességek várhatók ebben az esztendőben, arról sajtótájékoztatón számoltak be nemrégiben a szervezők a Szentendrei Szabadtéri Múzeumban a skanzen drávacsehi házának udvarán.

Kiderült, hogy 25 helyszínen 80 program lesz, több mint négyszáz fellépővel. A rendezvény kiemelt vendége ezúttal is a Pécsi Tudományegyetem – számolt be a várható programokról Márta István fesztiváligazgató. A PTE-n belül külön programokkal jelentkezik a Műszaki és Informatikai Kar, a BTK Kommunikációs- és Média Tanszék, a Konfuciusz Intézet, a Janus Egyetemi Színház. Műsort hoz emellett a Nemzeti Művelődési Intézet és a Siklósi Alapfokú Művészeti Iskola is.

Ezúttal is érkeznek nagy nevek: jön többek között Karácsony János James LGT és saját dalokkal, a Ghymes együttes egyedi popfolk zenével, itt játszik újra a Talamba Ütőegyüttes, könnyed jazzt hallgathatunk a Hot Jazz Bandtől, muzsikál a Makám, a Tárkány Művek, táncra perdül a Misina és a hazai színeket mellettük a Rudán Akusztik Band képviseli.

Lesznek újdonságok is: Templomjáró körúton és Kincses Karikázó biciklitúrán lehet részt venni, de izgalmasnak ígérkezik a Régiós Akadályverseny és Játszónap, valamint a Magyar pásztorkutyák terelőversenye is. Továbbá papírhajókat készíthetünk és pecaversenyen is indulhatunk.

A fesztiválon minden ingyenes, kizárólag az esti nagy koncertekre kell belépőt venni.