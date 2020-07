Olasz utazások emlékét idézi meg a kötet

A meglehetősen kevés idei kiadású pécsi könyvek egyike Boda Miklós Itáliából Itáliába című (Püspökök, professzorok, poéták) irodalom- és művelődéstörténeti tanulmánykötete.

A Csorba Győző-díjat tavaly nyerte el a középkori pécsi egyetem és Janus Pannonius kutatója, a népszerű könyvtáros szakember, aki egykor Csorba Győzőnek is kollégája volt és művészi fotótárlatairól, Itália szeretetéről is jól ismert a városban.

A könyvben olvasható 24 írás az elmúlt tíz év folyamán látott napvilágot különböző folyóiratokban és másutt. A cím olasz kapcsolatokra utal, de a kapcsolat innenső oldalán mindig Pécs áll. Csak néhány példa a műből: Szent Gellért hazánkba jöttének vitatott pécsi megállója mellett voksol az író, a költő és hadvezér Zrínyi Miklós kapcsán nevezetes verseskönyvének pécsi példánya is szóba kerül, az olasz hadifogságban italianistává lett Koltay-Kastner Jenő esetében a pécsi olasz tanszék alapításáról is szó esik. Csorba Győző pedig pécsiségének büszke tudatában járta Itáliát, mint a könyvben is szereplő „följegyzései” bizonyítják.

A kötetről az író így összegez: „Évek óta kísértő tervem: megírni az én Itáliámat. Igazából a Mi Itáliánk lenne a helyes cím, hisz csakis ösztöndíjasként vagy alkalmi előadóként „laktam meg” egyedül Olaszországot, míg úgyszólván évente jártam ott kollégák, barátok és hozzátartozók népes társaságában.” A könyvben olvasható írások elviszik az olvasót a középkori egyetem és Janus Pannonius városaiba: Padovába, Bolognába, Viterbóba, Ferrarába, Csorba Győző ürügyén pedig Cataniába és Siracusába is.

A nap minden órájára jut egy érdekes olaszos írás