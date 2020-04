Online dobják fel a gyerekek mindennapjait a Világutazók

Majdnem az összes óceánt, tengert és kontinenst bejárták, több tízezer embernek énekeltek és zenéltek, most az interneten dobják fel a gyerekek mindennapjait. A Világutazókkal, Apaceller-Czigola Orsolyával és Apaceller Péterrel beszélgettünk.

– Hogyan ismerkedtetek meg?

Péti – Hölgyeké az elsőbbség, úgyhogy kezdje Orsi.

Orsi – Akkor azzal kezdeném, hogy zalai lány vagyok, jobban mondva, Zalaegerszegen születtem. Szüleim és nővéremék ma is ott élnek. Már óvodásként különböző zenés-énekes-táncos produkciókat kreáltunk testvéremmel és nemcsak a családot szórakoztattuk, hanem anyukám magánrendelőjében a foghúzásra váró betegeket is. Így talán nem véletlen, hogy a város Liszt Ferenc Általános Iskolájának zenei tagozatára írattak, majd a most 125. tanévét ünneplő híres Zrínyi Miklós gimiben érettségiztem. Mindkét iskola kórusában énekeltem és közben a zenesuliban zongorázni, később pedig magánúton gitározni is tanultam. A keszthelyi Helikon versenyen fuvola-zongora produkció zongoristájaként közönségdíjat kaptam. Érettségi után a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola magyar-ének szakán folytattam tanulmányaimat. Itt már összekapcsolódott életünk fonala Pétivel, hiszen az első évben nemcsak megismerkedtünk, hanem egymásba is szerettünk.

Péti – Ez így történt, ahogy Orsi mondja. Én egyébként baranyai, azaz pécsváradi születésű vagyok. Az általánost ott, a gimit pedig a pécsi Kodály zenei tagozatán végeztem. Már 4 évesen apu dobszerkója mögé ültem, 8 éves koromtól kezdtem zongorázni. Pécsváradi zeneiskolásként megyei zongoraversenyt nyertem, az érettségi évében pedig a megyei népdaléneklési versenyről is elhoztam a fődíjat. Apuval és két öcsémmel 1995-ben, azaz 25 éve alakítottuk meg családi beat zenekarunkat, az Apsonst, amibe pár év múlva már Orsi is becsatlakozott. Fősulisként, ahol én ének-egyházzene szakra jártam, a Savaria Singers Énekegyüttessel az utolsó, 1996-os „Ki Mit Tud”-on a TV-s döntőbe kerültünk. Ez igen nagy szó volt, hiszen az egyetlen tehetségkutató műsornak számított abban az időben, amit az egész ország nézett.

Orsi – Szóval mindkettőnk életében már kiskorunk óta a zene játszotta a legfontosabb szerepet. Így nem véletlenül a tanítás mellett a zenélés, éneklés, előadás nemcsak hobbink, de a munkánk is lett.

– Mióta alkottok együtt?

Péti – Az első közös szerzeményünket a főiskolán írtuk. Orsi szerezte a szövegét, én pedig a zenéjét és a címe: „Veled hiszem”. Az esküvőnkön a gyűrűhúzás alatt ez a dal szólt és ma is sokszor és szívesen énekeljük esküvői szertartásokon, valamint előadói estjeinken.

Orsi – Tulajdonképpen megismerkedésünk óta énekelünk közösen. A családi zenekarnak, az Apsonsnak, pedig ahogy Péti már említette, pár évre a megalakulása után lettem az énekesnője. A ’60-as, ’70-es és ’80-as évek népszerű magyar és külföldi előadóinak dalait játsszuk koncertszerűen, korhű kosztümökbe bújva.

Péti – Egyébként a saját szerzeményeink is ezt a stílust, azaz a retro vonalat képviselik. Akárhol lépünk fel, a legfontosabbnak mindig azt tartjuk, hogy nem elég a zenét csak eljátszani, hanem át is kell adni a közönségnek úgy, hogy megérintse őket. Ezzel egy felejthetetlen élményt, egy szellemi-lelki feltöltődést nyújtunk, miközben mi is ezt kapjuk vissza tőlük, ahogy látjuk a lelkesedést az arcokon.

Orsi – Ez a pozitív kölcsönhatás jelenti a zene igazi erejét, amelyet úgy próbálunk közvetíteni, hogy magunkat adjuk a színpadon. A közönséggel együtt érezzük és éljük át a dalokat, szövegeik lényegét, a zene ritmusát, egészét.

– Milyen egy tenger- és óceánjáró luxushajókon fellépni?

Péti – Körülbelül 4 évet töltöttünk párommal duó formációban és néhány hónapot a családi csapattal is tenger- és óceánjáró luxushajókon. A hajózás érdekes és nem mindennapi életforma. Rengeteg élménnyel gazdagodtunk, számos országba, földrészre eljutottunk vele és különböző kultúrákat, szokásokat, embereket ismertünk meg az utazások során. Van akikkel a mai napig tartjuk a kapcsolatot. Sőt egy amerikai idős házaspár még unokáinak is fogadott bennünket.

Orsi – Ez így igaz. Közösen énekelhettünk például a The Foundations zenekar énekesével, Clem Curtissel vagy voltunk annak a hajónak a fedélzetén, amelyiken Neil Armstrong, Eric Clapton vagy Halle Berry is jártak. Felléphettünk a „Féktelenül” című film hajóján és járhattunk Európa rengeteg tengerpart melletti városában, fővárosokban, Alaszkában, San Franciscóban, Bora-Borán, Hawaiin, Szingapúrban és még Hong Kongban is.

Péti – A látnivalókon túl a legnagyobb szakmai hozadéka a hajózásnak mégis az volt, hogy a mindennapi zenélés, előadás nagyon nagy rutint és fellépési magabiztosságot adott, amit azóta is kamatoztatunk. Valamint egy „Sokoldalú Szerelem” című előadói estet is színpadra állítottunk itt, mivel a duónk neve Versatility, magyarul Sokoldalúság volt a hajón. Ebben a műsorunkban bepillantást engedünk szerelmünk történetébe, mialatt megmutatjuk azt is, hogy hányféleképpen, mennyiféle stílusban lehet dalt írni és énekelni a szerelemről.

Orsi – Ezt adaptáltuk magyar közönség részére is és számos Valentin-napon, borkóstolón vagy egyéb rendezvényen már nagy sikerrel előadtuk.

– Könyvet is írtatok. Terveztek folytatást?

Orsi – A gyerekkönyvünk ötlete is a hajós élményekből ered, hiszen ott kezdtük el írni világutazó kalandjainkat. Emlékszem, hogy az első hajóút előtt Péti szüleitől egy naplót kaptunk azért, hogy majd abba jegyezzük le az élményeket, a mindennapi történéseket. Aztán a napló már kevés lett és az utolsó hajóutunkon, talán azért is mert rengeteg tengeri nap volt, amikor nem kötöttünk ki, elhatároztuk, hogy elkezdünk egy a hajóról és kalandjainkról szóló könyvet.

Péti – Vagyis Orsi kezdte el először írni. Elkészített néhány oldalt, megmutatta és én nagyon jónak találtam, így biztattam, hogy folytassa. Aztán a végén már együtt írtuk és egyre több dolog jutott eszünkbe, amivel magát a történeteket, kalandjainkat ki tudjuk egészíteni, hogy egy igazán komplex, interaktív élményt adjunk elsősorban kisiskolás gyerekeknek. Zenészek lévén eldöntöttük, hogy minden fejezethez írunk egy-egy dalt, ami azt összefoglalja és kedvet ad annak elolvasásához. Ez a könyv elején CD formában található, a szövegek pedig az adott fejezet elején vannak. A legtöbb dalt és az összes szöveget Orsi szerezte, de például a főcímdalt én, amihez azóta már egy videóklipet is készítettünk.

Fényképeket is szerettünk volna a könyvbe beletenni, ezért több számítógépes képszerkesztőt áttanulmányoztam és én szerkesztettem bele a saját fotóink felhasználásával azokat.

Orsi – Én meg magyartanári mivoltomat kamatoztatva különböző játékos feladatokat készítettem a fejezetekhez, valamint még egyéb hasznos földrajzi, történelmi, kulturális információkat is összeállítottam benne. Aztán rájöttünk, hogy egy könyvben nem fér el ennyi kaland, ezért sorozatként terveztük meg.

Péti – Az első rész „Orsi és Péti, a Világutazók kalandjai” címmel 2014 őszén jelent meg saját kiadásban és építettünk rá egy könyvbemutató interaktív gyerekműsort, mellyel karöltve adjuk elő és áruljuk a könyvet. Már számos iskolában, könyvtárban, kultúrházban és városi gyereknapokon örvendeztettük meg a lurkókat vele. Természetesen a közösségi oldalunk címén is megrendelhető a könyv, melyhez még könyvjelzőt és matricát is adunk ajándékba.

Orsi – És talán ez az időszak arra is jó, hogy tudjon készülni a várva várt következő rész, azaz a Második könyv. Már a felét megírtuk és a terv az, hogy ebben az évben legkésőbb karácsony környékén meg tudjuk jelentetni, már nem biztos, hogy saját kiadásban, hanem könyvkiadóval.

– Ebben a nehezebb időszakban online adásokat is indítottatok. Esetleg várható a közeljövőben is újabb ötlet Tőletek?

Péti – Sok barátunktól és ismerősünktől hallottuk, hogy nehezen tudják lefoglalni a gyerekeket az online tanulás után, ezért úgy döntöttünk, hogy mi is adunk egy kis segítséget ehhez. Ezért „Esti Mesés Világutazás Orsival és Pétivel” címmel készítettünk egy online sorozatot a gyerekeknek, melyek premierjei 14 részben minden nap március 23. és április 5. között voltak láthatók. Természetesen visszanézhető az összes adás online.

Orsi – Mivel 14 fejezetet tartalmaz a könyv, ezért a 14 rész. Minden alkalommal egy fejezet dalával saját szerkesztésű videóklip formájában indul a műsor. Utána párbeszédszerűen elmeséljük az adott fejezetet, valamint mindig két megoldandó feladatot is adunk, aminek megoldását a következő napi videóban mondjuk el.

Péti – Amúgy már régóta terveztük, hogy a főcímdal után a többi dalhoz is gyártunk valamilyen videóklipet, ezért most eljött rá az idő és alkalom, hogy ezt meg is valósítsuk. Sőt így egyben egy hangoskönyvet is készítettünk.

Orsi – A felvételek közben persze sokat nevettünk és nagy élmény volt nekünk is újra olvasva átélni a kalandokat.

Péti – Időigényes volt a munka, hiszen a vidóklipben sok saját fényképet és videót kellett összeválogatnunk, azokat egy videóprogramban a dalhoz igazítani, elhelyezni és sok helyen feliratozni. Orsi – Amikor egy résszel készen voltunk, akkor jött még csak a forgatás. Mindig úgy készítettük, hogy előző nap megcsináltuk az anyagot, délelőtt Péti összevágta a leforgatott részt és délután töltöttük fel a netre, hogy minden este a 19 órás premieren már látható legyen az új fejezet.

Péti – És persze vannak új tervek. Bár én már folyamatosan, még a „Maradj otthon!” kampány előtt kezdtem sorban újra megosztogatni az Apsons családi zenekar meglévő videóit, a Sokoldalú Szerelem előadói est egy-egy dalát és a két évvel ezelőtt Gergely öcsémmel útjára indított Produceller produkció nagykoncertjeinek, a Mohácsi Zenészek Baráti Körével elkészített Máté Péter, Cserháti Zsuzsa emlékesteknek összevágott demóit, hogy ezzel is visszaidézzük azokat és közönségünk újra átélhesse a felejthetetlen pillanatokat, amelyek segítenek átlendülni a végtelennek és monotonnak tűnő „otthon maradni” kényszerülés mindennapjain.

Orsi – Egyébként a Máté Péter műsor főszereplője Péti, a Cserháti Zsuzsa estnek pedig én vagyok a dívája és mindkét produkciót Friskó Péter, vagy, ahogy a legtöbben ismerik, Fidó hangosítja. Az ő felkérésére mi is énekeltünk a Baranya Soulstars „Maradj Otthon!” dalában, a Vigyázz a madárra feldolgozásában. Megtisztelő volt ebben a példamutató összefogásban közreműködni.

Valamint el kell hogy áruljam, Péti is irt egy szívhez szóló karantén dalt titokban. Különösen sokat jelent nekem, hiszen nekem dedikálta. A címe: Lásd a csodát.

Péti – Egyszerűen csak kijött belőlem. Még előtte soha nem írtam dalszöveget, csak zenét. Most mindkettő valahogy magától megszületett és remélem sokaknak örömet szereztem vele húsvétkor, amikor online közzétettem.

– A jövőre nézve milyen terveitek vannak?

Orsi – A következő online videón már dolgozunk, ami egy közös családi dal lesz. Mi Péti szüleivel együtt lakunk, ami most szerencse, mert így tudunk nekik segíteni abban, hogy mi járunk boltba, gyógyszertárba, nekik nem kell. Mivel mindkét sógoromnak már külön családja van, Gergőéknél három kislány, Balázsék meg augusztusra várják kisfiúkat, ezért most mi is csak online tudunk találkozni. Kitaláltuk, hogy egy saját szerzeményt, ami a családról szól, feléneklünk, mindenki a maga otthonában és összerakjuk egy közös videóba.

Péti – Az „Ez a dal a tiéd” című szerzeményt már 2008-ban megírtuk, de most úgy érezzük, hogy újra aktuális egy új köntösben. Példánkkal és ezzel az összefogással reményt és örömet szeretnénk adni a többi családnak is, hogy kitartsanak ebben a nem mindennapi helyzetben. A zenét Gergely öcsém, a szöveget pedig Orsi szerezte. Egy határozottan vidám, optimista hangvételű dal.

Orsi – Természetesen a többi saját szerzeményünk újragondolását, azokhoz való videó anyag szerkesztését és megosztását is tervezzük. Valamint újabb dalokat is szeretnénk írni és közzétenni.

Péti – Orsi említette már, hogy készül a következő világutazós gyerekkönyvünk és írjuk hozzá az új dalokat. Nagyjából a felénél tartunk, úgyhogy rengeteg munka vár még ránk.

Orsi – Természetesen a Második könyvhöz is tervezünk majd online megjelenést. Szeretnénk folytatni Esti Mesés Világutazásunkat.

Péti – Jelenleg az Első könyv anyagából készült sorozatunkat népszerűsítjük. Szeretnénk minél több kisiskoláshoz eljuttatni, hogy a kötelező tananyag mellett mi is színesíthessük a palettát, segítve ezzel a pedagógusok és a családok mindennapjait.

Orsi – Mindemellett folyamatosan gyakorlunk, hogy szinten tartsuk azokat a sikeres műsorainkat, amelyeket a Produceller szervezésében már előadtunk.

Péti – A rendkívüli helyzet miatt mi sem tudtunk sok koncertet megtartani, de bízunk benne, hogy még ebben az évben be tudjuk majd ezeket pótolni. Készülünk családi zenekarunk, az Apsons 25 éves jubileumi koncertjére is. Reméljük, hogy ezt a szülinapi partit már nemcsak online, hanem a ténylegesen, a közönséggel együtt tudjuk majd ünnepelni.

Orsi – Továbbá újabb nagykoncerteket is tervezünk, amelyekre már folynak a dalok összeállításai, az egyéni próbák és hangszerelések. Bizakodóak vagyunk és tudjuk, hogy az élet nem áll meg. Ezeket a napokat is tevékenyen kell tölteni, hogy amikor már újra a valós színpadon állhatunk, ugyanolyan lendülettel és energiával lépjünk fel, mint ahogy azt eddig is tettük.

Péti – Addig is alkotunk és ötleteket valósítunk meg, hogy a zene segítségével könnyebbé varázsoljuk a mindennapok terheit és megőrizzük a jóban, az értékesben való hitet és bizalmat.