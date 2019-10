Orsós Krisztián elnyerte a Stádium-díjat

Diáktársai jelölték a Stádium-díjra a szalántai Orsós Krisztiánt, aki rendkívüli tánctudását már többször megcsillogtatta. A vendéglátás-szervezőnek tanuló fiút teljesen letaglózta amikor megtudta – ő nyerte meg az országos elismerést.

Orsós Krisztián kisgyermekkorától kezdve táncol cigány néptáncot, a fegyvertánc áll a legközelebb hozzá. A folklór segítségével bejárhatta hazánkat és külföldön is megmutathatta tehetségét. Mint mondta, a cigányság kultúrájának megőrzése és hagyományainak ápolása mindig is fontos szerepet töltött be az életében. A táncban ki tudja fejezni az érzéseit, önmagát, a saját stílusát mutathatja meg az embereknek. Részt vett számos alkalommal az Arany János Kollégiumi Programok Művészeti Fesztiválján is, ahol tánckategóriában többször is első helyezést ért el, a keszthelyi Helikonon pedig a kategóriájában kétszer is fődíjas lett az évek során.

Jelenleg a Pécsi SZC Zsolnay Vilmos Szakgimnázium és Szakközépiskola tanulója, iskolája mindenben támogatja, s ennek jegyében diáktársai jelölték a Stádium-díjra. A művészet kategóriában versenytársai voltak például Caramel, Rúzsa Magdi, Csukás István és Vidnyánszky Attila is. Legnagyobb meglepetésére a szavazatok több mint 60 százalékával nyert, maga mögé utasítva ezzel a hazai sztárokat, ismert személyiségeket.

– Nagyon örülök, hogy ennyien támogattak szavazataikkal, ez nagyon jó érzés. Ez is azt igazolja, hogy érdemes folytatni a táncot – fogalmazott Krisztián az elismerés kapcsán.

Az ünnepélyes díjátadást október 23-án rendezték meg Budapesten. A fiatal táncos tájékoztatta lapunkat, megtisztelő számára, hogy amióta jelölték a díjra, gyerekek és felnőttek egyaránt megkeresték, s kérték, hogy tanítsa őket táncolni. A kéréseknek természetesen eleget tesz, fiúkat és lányokat is tanít majd a jövőben.