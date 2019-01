Öt srác önfeledten zenél karöltve, az egyszemélyes bárkán

Ambiciózus zenészek, minőségi hangzás és igazán kiváló, slágergyanús dalok. Az Ark For One zenekar még egyéves sincs, de a próbatermükbe lépve állíthatjuk, a srácok olyan összhangban vannak, mintha időtlen idők óta ismernék egymást.

– Hogyan kezdődött ez az egész?

– Ha az első próbánkhoz kötjük, akkor tavaly májusban alakultunk. Nem abban a formában ahogy most vagyunk, Balázs például teljesen véletlenül került be, ugyanis az első próbára nem tudott eljönni az eredeti basszusgitáros – kezd bele a zenekar történetébe a gitáros, Ludézer Dániel. – Előtte ismertem meg őt, és megkérdeztem tőle, hogy lenne-e kedve lejönni a próbára. Annyira tetszett neki, hogy végül itt maradt.

– Feldolgozásokkal kezdték vagy egyből saját dalokat írtak?

– Van egy feldolgozásunk, amit nem játszunk – veszi át a szót Dörömböző Máté, a banda énekese. – Először csak jammelgettünk, majd elkezdtünk számokat írni. Az első igazi dalunk a Szél címet viseli, nyár elején született, gyors szerelemgyerek volt, másfél óra alatt összehoztuk. Azóta meg mondhatni futószalagon érkeznek a számok. Szep-tembertől heti egyszer tudunk próbálni – aminek az egyik oka, hogy Zamárdiban lakom –, azóta megcsináltuk a Made in Pécs Fesztiválra azt a négy számot, amit játszani fogunk.

– Honnan az Ark For One név?

– D. M.: Az én agyszüleményemből származik. Először az El Barcót akartam, mert az tök jól hangzik, de erre a többiek azt mondták, az inkább egy mariachi zenekarhoz illene. Így ezt angolosítottuk, és lett Ark For One, ami magyarul annyit tesz, hogy egyedül a bárkán, avagy egyszemélyes bárka. Aztán gondoltuk, a fesztiválra ezzel a névvel jelentkezünk, majd utána kitalálunk valami mást. Hát azóta se találtunk ki semmit. Úgyhogy most már Ark For One maradunk.

– Ha valaki azt kérdezi, milyen stílust képviselnek, mi a válasz?

– Húha, nem tudjuk – nevetnek fel egyszerre a fiúk. – L. D.: Voltak ötletek, de azt most az interjú előtt Máté megvétózta. Talán pop, de úgy is mondhatnánk, hogy kísérletezős alternatív pop-rock, még mi sem tudjuk. Ez abból fakad, hogy egyikünk például Komlóról, másikunk Veszprémből jött, mind a stílusunk, mind az amit hallgatunk tök más. Nyilván van közös pont, azért is vagyunk most itt, és ebből a metszetből próbálunk együtt valami olyat alkotni, ami eddig még nem volt.

– Mennyire gondolják komolyan a zenélést? Hobbi vagy életcél?

– L. D.: Nagyon sok mindent kell belefektetni a bandába. Anyagiakat is, meg leginkább energiát, de nem a pénzkeresés az elsődleges szempont, hanem az hogy jól érezzük magunkat, és minél többen megismerjenek minket.

– Több mint 100 pécsi együttes nevezett a fesztiválra. Hogy lehet kitűnni?

– D. M.: Mindenképp jó zenészek kellenek hozzá, ez a legfontosabb. Én tényleg jó zenészekkel vagyok körülvéve, és így nem nehéz.