Pécs színfoltja lehet a megszépült Rózsakert

Több mint egy év után lassan befejeződik a Pécsi Egyházmegye beruházásaként a pécsi Janus Pannonius utcában a Rózsakert, a volt régi Papucs borozó és a Pécsi Egyházmegyei Könyvtár épületének a felújítása.

A Rózsakert angolparkként fog üzemelni, ahol rengeteg rózsát és más növényeket ültetnek el. Az északi részen egy árnyékolóval fedett színpadot létesítettek, ami különböző rendezvényeknek lesz a színtere. A park november végén nyithat, és reggeltől estig lesz látogatható. Sötétedéskor több mint száz földbe mélyített lámpa biztosít hangulatos világítást. A Pécsi Egyházmegye gondolt a fiatalokra, a Rózsakertben ingyenes wifihálózatot hoznak létre.

– Nem volt könnyű helyzetben a beruházó.

Az épület falainak szinte nem volt alapozása, a falakon többször nyitottak és falaztak vissza nyílásokat, a falak anyaga is nagyon vegyes volt. A kertet körülvevő fal és a kerítés is rossz állapotban volt. Több helyen, ahogy javították, megdőlt. Eszünkbe jutott néha Kőműves Kelemen, de szerencsére engem nem építettek be a falakba – mondta Puppi Natasa, a Pécsi Egyházmegye építésze.

A korábban feltárt, Cella Trichora (háromkaréjos kápolna) is bemutatásra kerül. A kápolna falai fekete, öntött kavicsburkolattal lesznek bemutatva, a kápolna belső része pedig levendulával lesz beültetve. A korábbi Papucs borozó épületéből turisztikai egységet alakítanak ki, ahol különböző kiadványok lesznek elérhetők, és az épületből csigalépcsőn lehet feljutni a Rózsakertbe.

A Pécsi Egyházmegyei Könyvtár is lassan költözhet, ugyanis a Rózsakert melletti épület felújítása a végéhez közelít. Az emeleten elhelyezték a tizenegy régi polcot. Az egyik legkülönlegesebb bútor egy 18. századi felolvasószekrény, de a korábbi ferences könyvtár apácarácsos, könyves szekrényeit is restaurálták. Új könyvtári polcrendszereket is beépítettek: ezekre fog kerülni a közel 40 ezer kötetes állomány.

– Udvardy György veszprémi érsek, pécsi apostoli kormányzó Pécsre kerülése óta azon fáradozott, hogy a könyvtár méltó helyét megtalálja. Kezdeményezésére kormányzati anyagi segítséggel valósulhat meg a könyvtár megújulása és újranyitása – mondta Schmelczer-Pohánka Éva egyházmegyei Könyvtárvezető.