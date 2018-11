Pécsi advent: ünnepi hangulat jön nemzetközi sztárokkal

Immár nyolcadik alkalommal rendezik meg a Pécsi Adventi Kézműves és Mesevásárt a Széchenyi téren, november 30. és december 23. között. Minden megtalálható lesz itt, ami az ünnepi készülődéshez és a lelki ráhangolódáshoz szükséges. Sőt, egy különleges, dél-afrikai a-capella kórus is hozzájárul az adventi varázslathoz, ugyanis európai turnéjának keretében Pécsre is ellátogat a The Boulevard Harmonists.

A Zsolnay Örökségkezelő NKft. (ZsÖK), a Pécsi Egyházmegye és a Rotary Klub Pécs együttműködése nyomán közel 150 programból válogathatnak az érdeklődők. Az adventi műsorfolyamban szerepelnek koncertek, kreatív műhelyek, adventi hangversenyek, állatsimogató, sok mese és természetesen vasárnaponként gyertyagyújtás. Hétvégente a legkisebbeket várja a Kenderkóc kézműves foglalkozás és népi játszóház. Visszatérő programelem az Adventi mesetár, amelynek keretében a Kodály Zoltán Gimnázium önkéntesei mondják el kedvenc ünnepi történeteiket. A térzenék és a kórusmuzsikák mellett advent minden vasárnapján hallható lesz a Pannon Zenebaráti Kör Egy kis pécsi zene című előadása. December 15-én interaktív gyermekkoncertet ad a Tamás Éva Játéktára. Talán a legjobban várt program a The Boulevard Harmonists fellépése lesz, akik december 12-én 18 órakor a Dzsámiban adnak ingyenes koncertet. Az 1994-ben alakult dél-afrikai a capella kórus repertoárja igen széles. Megtalálható benne a különböző korok és stílusok klasszikus zenéitől a populáris zenén keresztül a népdalokig minden, sőt, több eredeti dél-afrikai népdal is. A kórus számos hazai és nemzetközi díjban részesült. December 6-án 15-19 óra között a Mikulás többször feltűnik a Széchenyi tér különböző pontjain és a Mikulásházban, ahol a gyerekek természetesen szaloncukorra is számíthatnak tőle. Az adventi programok zárónapján, december 23-án a pécsi Szélkiáltó ad koncertet a Művészetek és Irodalom Házában. Énekelt versek, egyházi népénekek és karácsonyi énekek csendülnek fel, ajánlva minden korosztálynak. – Olyan adventi kínálatot terveztünk, ahova jó érzés kisétálni a családdal, ami segít abban, hogy a rohanós hétköznapokon is ünnepi hangulatot csempésszen a szívünkbe – mondta el Vincze Balázs, a Zsolnay Örökségkezelő Nkft. ügyvezetője. A sokszínű programok mellett a gasztroudvar több mint 25 kitelepülőjének ínycsiklandozó kínálatából és több mint 30 kézműves portékáiból szemezgethetnek a látogatók. Fontos, hogy a pécsiek ne hagyják otthon a Tüke Kártyájukat! A Tüke Kártya tulajdonosok ugyanis az adventi vásár ideje alatt minden étel, ital, ajándéktárgy vásárlásakor 10 százalékos kedvezményt kapnak az árusoktól!