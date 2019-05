Pécsi írót ihletett Trianon drámája

Trianon – A Nemzeti Törvényszék előtt címmel megjelent Sárosi István pécsi orvos-író legújabb könyve.

A kitűnően megszerkesztett könyvben a Nemzetközi Törvényszék szakértő jogászai megidézik és vallomásra bírják a béketárgyalás kulcsszereplőit, többek között a brit, a francia és az olasz miniszterelnököt, az Egyesült Államok elnökét, valamint Csehszlovákia, Románia, Jugoszlávia vezető politikusait, és a heves viták közepette részletesen elemzik Magyarország évszázadokra visszatekintő történelmi felelősségét is a tragikus végkifejlet alakulásában.

A könyv olyan fordulatosan taglalja a száz éves évfordulójához érkezett trianoni eseményeket, hogy a kötetnek már megszületett a színpadi feldolgozása is. Sárosi István különleges könyvdrámáját a múlt héten a Millenárison, a Nemzetközi Könyvfesztiválon mutatták be, legközelebb pedig májusban, a Szent István Könyvhéten (egészen pontosan május 17-én, pénteken lesz a szerzői bemutató) majd a júniusi ünnepi könyvhéten is helyet kap a Kairosz által kiadott mű.

Ha pedig a színházi változat szóba került, a budapesti Nemzeti Színházban a darab bemutatóját 2020. március 3-ára tervezik egy Pécsett jól ismert és kedvelt rendező, Szikora János értelmezésében.

Dr. Sárosi Istvánról emlékeztetőül néhány gondolat. A belgyógyász, kardiológus több mint három évtizede meghatározó személyisége a pécsi irodalmi életnek. Drámáit a határon túl is játsszák, regényekkel, novelláskötetekkel jelentkezett már, több mint tucatnyi könyve jelent meg eddig. Legutóbb az Évák című versgyűjteménye látott napvilágot, most pedig történelmi dokumentumdrámát alkotott.