Popsztárokat is tanított Papp Zoltán, a világjáró karmester

Bejárt a Porgy és Bess Broadway-előadással öt kontinenst, országszerte ismerik Sztevanovity Dusánnal és Miklós Tiborral közösen alkotott musicaljeit.

– Mit köszönhet a különleges pályakezdésnek, hogy Komár Laci legendás bandájában, a Scampolóban volt billentyűs?

– Elsősorban rengeteg barátot, például Cserháti Zsuzsát, Poór Pétert, Magay Klementinát, Harangozó Terit, akikkel indult az a musical osztály, ahol én is tanítottam.

– Emellett házi zeneszerzője volt a KISZ Központi Művész­együttesének, filmzenéket írt. Mi hozta mégis vissza Pécsre?

– Egy telefonhívás Szegvári Menyhért barátomtól. Felkértek a PNSZ zenés játékaihoz karmesternek, bár dirigálni csak itt tanultam meg a munka során, aztán csináltam tovább 25 éven át. Közben időnként dolgoztam Budapestre is, Sztevanovity Dusánnal például két musicalünket is bemutatták, az egyiket a Madách Színházban is. No és írtam zenés játékokat a Pécsi Nemzetinek, a Bóbita Bábszínháznak, a Kisszínháznak is.

– Majd jött a Porgy és Bess, a Broadway produkció.

– Amivel okkal eldicsekedhetek az unokáimnak is, hiszen közel tíz év alatt négyszáz előadásunk volt a világon, és bejártuk az USA 48 államát is. Az egyharmadát zongoristaként, háromszáz előadást karmesterként játszottam el, a főbb szerepeket világhírű fekete énekesek kapták. A zárókoncertünk 2010-ben a Szegedi Szabadtéri Játékokon volt.

– Mi volt a legnagyobb élménye a hatalmas turnén?

– A fogadásokon miniszterekkel paroláztunk, Las Vegasban pedig egy este utánunk következtek Michael Flatley-ék. Mégis egy tőlünk független szuperkoncertre emlékszem legszívesebben: Kansas Cityben egymás után hallhattam a három kedvenc együttesemet, az Emerson Lake and Palmert, a Blood Sweet and Tearst és a Chicagót.

– Ebben a forgatagban mi vezérelte a lépteit?

– A család. Jó volt mindig visszajönni a szüleimhez, a feleségemhez, a gyermekemhez. Most pedig az unokák a meghatározók, ezért is költöztünk el három éve Komlóra.

– Hetven éves. Hogy ünnepli a jubileumi esztendőt?

– Kilenc zenei kompozíciómat a Csorba Győző Könyvtár zeneműtárának ajándékoztam.