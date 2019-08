Programokkal vár a bikali falunap

Falunapot tartanak a településen augusztus 16-án, és 17-én.

A kétnapos rendezvény első napján, fellép a Jump Rock Band, a V2 Raiders Band, valamint a nap végén Rudán Joe nagyszerű előadása szórakoztatja majd az egybegyűlteket.

A második napon már jóval több program várja majd az érdeklődő tömeget, továbbá a gyerekeket egész nap csillámtetoválás, és egyéb kézműves foglalkozások hívogatják. Az események szombaton már reggel nyolc órakor elkezdődnek egy kispályás labdarúgó tornával, amelyen összemérhetik egymással tudásukat a környező települések csapatai.

Ezt követően lesz sakk szimultán, és a Spurkerék Modellező Sportegyesület is bemutatót tart. A délutáni órákban a Grimask Színház gyermekműsora szórakoztatja a fiatalokat. Később pedig bemutatkozó előadást tartanak a helyi óvodások, majd fellép Südi Iringó és táncosai, valamint Rácz Gergő is. A nap folyamán lesz tombolahúzás, és megtekinthető lesz Berki József festő kiállítása is.