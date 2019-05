Pszichedelikus képeket alkot, élettel teli, örvénylő univerzumot

– Számomra a képei kellemesen felkavaró örvények, álomvilággal, tele pozitív energiával. Jó úton járok a megértésben?

– Mintegy harminc éve alakult ki az egyéni stílusom, melyet legtalálóbban pszicho-artnak nevezhetnénk. Kicsit absztrakt, kicsit szürrealista, szóval jávorkás. Igen, hatásában pozitív, mert ugyan van benne feszültség, szenvedély, de végső összhatásában minden alkotásom harmonikus életigenlés. Érzékelhető a pszichedelikus hatás is, de tudni kell, hogy festés közben mindig operarészleteket, operák zenekari változatát hallgatom.

– Mi az az üzenet, ami a harmóniát megteremti?

– Szeretném, ha azt érezné mindenki, hogy az univerzum örök életű része vagyok, mely körülvesz és bennem van. Keresem a titkait, az örök mozgást, átalakulást, az újjászületés és teremtés misztériumát.

– Miért a Wagner-operák az ihletők?

– A feleségem úgy fogalmazott, az elmebetegség ­határáig wagneriánus vagyok. Tény, hogy a térségben nemigen hagyok ki egyetlen Wagner-bemutatót sem, jártam már Bécsben, Stuttgartban opera-elő­adáson, és Bayreuthban is. A Művészetek Palotájában is ott vagyok mindig a júniusi Wagner-napokon. Továbbá hetente legalább egy operáját ­újra és újra végighallgatom.

– Mostani pécsi tárlatán mi köszön vissza a zenei háttérből?

– Végtelen dallam az összeállítás címe, mert egy kis Wagner-bemutató készült itt 16 kép segítségével. Részletek a Par­sifalból, a Trisztán és Izoldából, a Tannhäuserből; egy szoba tömény operahangulattal.

– Pár éve nyugdíjas. Több ideje jut az alkotásra?

– Voltak felfutó és kevésbé látványos időszakaim. A kilencvenes években például Colin Fosterrel igen sikeres közös tárlatot tartottunk Németországban. Összességében pár száz nagyobb képem született az évek során, s most valóban több időm jut festeni, mindemellett naponta legfeljebb egy-két órát dolgozom. Viszont belülről sokkal jobban töltődöm: zenét hallgatok és rengeteget olvasok, mert mindkettőből nagy az elmaradásom. No és sokat járok kiállításmegnyitókra.

Volt népművelő és polgármester is

Jávorka Csaba 1950-ben született Pécsett. Újpetrén nőtt fel, s ott él mind a mai napig. Tanárképző Főiskolát végzett magyar–történelem szakon, Újpetrén kezdte a tanítást, közben népművelőnek is kitanult, így Peterdtől Vókányig a környék hat községének a népműveléséért felelt. Megválasztották tanácselnöknek, majd polgármesternek is. Az újpetrei Nevelési Központ igazgatójaként tevékenykedett 2010-es nyugdíjazásáig. „Bármilyen munkakört láttam el, soha nem voltam olyan vezető, akinek hatalma van, egyszerűen csak Jávorka Csabaként dolgoztam.”