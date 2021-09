Rockzenész és családapa – interjú Varga Miklóssal

Ezrek előtt is rutinosan énekel, óriási hangterjedelemben. Olyan karaktereket játszott, mint Szent István vagy Jézus Krisztus. Varga Miklós mégis szerényen tekint sikereire. Nemrég ­Vajszlón adott koncertet.

– Miben utazik mostanában?

– Játszom színházi produkciókban, a Fehérlaposok című rockoperában, az Aranyember musicalben. Koncertezem a zenekarommal és szólófellépésekre is hívnak. Augusztus eleje óta ritkán tudok lejönni a színpadról, de nem bánom, jó újra ennyit dolgozni.

– Szerepeit és pályáját is meghatározza a haza szeretete. Maguk a szerepek is formálták a gondolkodásmódját e téren?

– Valóban, a szerepek hatással voltak a világnézetemre és a pályámra, még a rockzeneire is. Megerősítettek abban, hogy küldetésem a magyarság ügyét szolgálni a dalaimmal is. Nem is tudnám elképzelni magam máshol, mint itthon, magyar földön, magyar nyelven.

– A nemzeti értékek nyílt hirdetésére mégis furcsállva tekint néha a közvélemény.

– Ez magyar specialitás sajnos. Erdélyben például ünneptől függetlenül kiteszik a román zászlókat, nem furcsállják. Sokat gondolkodtam, miért lehet ez így. A szégyenletes trianoni eseményekre vezetem vissza. Megpróbáltak minket bűnös nemzetnek beállítani, amit a kommunizmus tovább erősített, s ez beleette magát az emberekbe. Ennek is köszönhető az István, a király sikere: végre egy egészséges nemzettudatot szabadított fel az emberekből, melyre rég nem volt példa.

– A hírnév „ellenére” közel 30 éve házas, kétgyermekes családapa.

– Harmincéves koromra sok mindent megéltem, s amikor családom lett, láttam, hogy létezik másfajta élet is, mely teljesen kielégít. A régi tomboló életem már soha nem tudna visszacsábítani. Az igazi boldogságot a meleg családi háttér jelenti, akikhez hazatérek nap mint nap. Egy tartós házasságban nagyon fontos a tolerancia és az egymás melletti kitartás az alkalmi konfliktusok ellenére is.

– Legismertebb slágere kapcsán mit gondol, mi teszi Európát Európává?

– A dal a klasszikus Európához való tartozás vágyának adott hangot a vasfüggöny mögül. Azonban úgy látom, a vágyott európai értékek, ma Kelet-Európában erősek, Nyugat pedig identitásválsággal küzd.

– Gyermekei is követték a pályán. Volt ebben tudatosság?

– Nem orientáltam őket ebbe az irányba. Kiskorukban a koncertek kulisszái mögül szívták be a színpad szeretetét. Egyszer előálltak, hogy ők is énekesek akarnak lenni. Mára komoly sikereket értek el, de ezt saját tehetségüknek köszönhetik.