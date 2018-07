Rövid lesz a vakáció

Véget ért a komolyzenei évad, de a Pannon Filharmonikusok zenekar nem pihen, júliusban is akadnak feladatai. Arra kértük Horváth Zsolt igazgatót, ismertesse a további programot.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

– A Mesterek és Tanítványaik hagyományosan az utolsó koncertje a Pannon Filharmonikusoknak. Mégis próbálnak?

– A Kodály Központban valóban június 6-án hallhatta utoljára a baranyai közönség a zenekart, azonban június második felében a Bartók Plusz Operafesztivál zárógáláján játszottunk Miskolcon, azóta pedig az Armel Operafesztiválra készültünk.

– Ezúttal ott mi a pontos szerepkörük?

– A Pannon Filharmonikusok a fesztivál alapító partnere és 2008 óta rezidens zenekara. Idén Budapesten és Bécsben volt és lesz fellépésünk. Mi nyitottunk a svéd rendezésben előadott Gluck: Orfeusz és Euridiké című darabbal, majd július 4-én az osztrák fővárosban Eötvös Péter Lady Sarashina operáját játsszuk Vajda Gergely vezényletével. A bécsi fellépés egyúttal keretet is ad az évadunknak, hiszen ősszel a közreműködésünkkel Londonban Eötvös Senza Sangve című operáját mutatták be Alföldi Róbert rendezésében, most pedig Bécsben – az évad zárásaként – egy újabb közös munkára kerül sor. Mi több, a következő szezonunkban a Kodály Központban és a Müpában is hallhatók lesznek Eötvös Péter művei.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Az idén hogy állnak a lemezfelvételekkel?

– Bogányi Tibor dirigálásával és a zenekar rezidens szólistája, Benjamin Schmid világhírű osztrák hegedűművész közreműködésével két lemezt készítettünk, melyek 2018 májusában jelentek meg. Az egyik Bartók-művekből áll, s különlegessége, hogy külföldi szólistával készült, a szakma mégis igen magasra értékelte. A másik CD-nket, Csajkovszkij: Hegedűversenyét és Dvořák: f-moll románcát pedig a német Oehms Classics kiadó a hónap lemezének választotta. Szep-

tembertől egyébként a pécsi közönség is megvásárolhatja a lemezeket a Kodály Központban.

– A Domingo Operafesztiválban is közreműködnek?

– A következő zenei szezon nyitó alkalmának tervezik az operafesztivált, melyen a tavalyihoz hasonló szerepünk lesz. A részletekről most folyik az egyeztetés.

– Mekkora napjainkban a fluktuáció a PFZ-nél?

– Ebben az évadban négy kolléga vonult nyugdíjba, valamint két fiatal muzsikus más zenekarban folytatja a munkát. Ugyanakkor több hölgy tagunk is babát vár. A 2003-as megújulást tekintve megfiatalodott a zenekar és rendszeresen kapunk örömteli híreket a várandós kollégáktól. Ide tartozik az is, hogy napjainkra a PFZ az egyik legnagyobb presztízzsel bíró zenei műhely lett és a Kodály Központnak köszönhetően fantasztikus körülmények között, impozáns évadok valósulhatnak meg. Így a szakmai elvárásaink is emelkednek, amihez nem könnyű megfelelő utánpótlást találni. Ezért most azon ügyködünk, hogy tudnánk egy (nemcsak a PTE diákjai számára) elérhető és vonzó ösztöndíjas programot kialakítani.