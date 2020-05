Sokrétű, alapos könyv született az Ormánságról

A kötet 266 fotója önmagában is megérdemli a figyelmet

Az Ormánságról többnyire úgy beszélünk, mint elveszett értékről, elmaradott területről, többet érdemlő vidékről. Ezen gondolatok valóságtartalmát mutatja meg a Rejtőzködő Kincsek – Ormánság című, a pécsi Kontraszt Plusz Kft.-nél nemrégiben kiadott könyv, melyben már tetten érhetők a megoldás momentumai is. A kötetnek hihetetlenül szép a képanyaga – mondhatni egy Ormánság fotóalbumot kapunk a kezünkbe Mánfai György fotográfus és szerkesztő jóvoltából –, és rendkívül sokoldalú, tudományos alaposságú a szövegrésze.

Kiss Géza Ormánságának néprajzi értékeitől az itt elérhető helytörténeti gyűjteményeken át a természeti környezetig, a vízrajztól a növény- és állatvilágig, továbbá a Bőköz Fesztivál szerepéig szólnak az elemzések és beszámolók, olyan neves személyiségek és a térséghez kötődő művészek tollából, mint dr. Andrásfalvy Bertalan néprajztudós, Kovács János nyugalmazott református esperes, Szatyor Győző szobrász, a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetének kutatói, a Duna-Dráva Nemzeti Park szakemberei. Ezt a rendkívüli összeállítást egyértelműen a képek, Mánfai György 266 természetfotója viszi a hátán, s mutatja meg, hogy miért is kell siránkoznunk a tájék perifériára szorulása miatt.

A sokáig magára hagyott különleges vidékről azonban az is kiderül, hogy van jövője. Mert ezúttal az új és megújult értékei is előkerülnek, az újjávarázsolt festett fakazettás református templomok, a szaporcai Ős-Dráva Látogatóközpont látványos tanösvényeivel, a feltámadó ősi gyümölcsfák és még az épülő, egyre terebélyesedő hálózatú kerékpárutak is.