Szamárfülekben mókáztak, kreatív játékokkal szórakoztak

Gyerekzsivajtól volt hangos három napon keresztül a pécsi Zsolnay Negyed, a hangulatos Szamárfül Fesztiválra idén is több száz család látogatott el.

Az ország egyik legnagyobb családi fesztiválján, a pécsi Szamárfülön idén augusztus 23–25. között nyolcadik alkalommal szólt minden a gyerekekről. Már a Zsolnay Negyed környékén is szamárfület viselő kicsikkel találkoztunk, a kultúrközpontba belépve pedig százával kacagtak, mókáztak a gyerekek.

A negyed immár hagyományos, nyárbúcsúztató fesztiválján közel száz ingyenes programmal várták idén is a családokat.

A gyerekek a PTE-PEAC Vívószakosztályának köszönhetően a vívást is kipróbálhatták, természetesen csak a sportot imitáló játékfegyverekkel. A résztvevők egy interaktív szúrópárna segítségével azt is megnézhették, hogy milyen pontosan és gyorsan tudtak szúrni. A színpadi programok sem maradhattak el, a legkisebbek részére csecsemőszínházi előadás volt, míg a nagyobbak bábszínházi eposzt is láthattak. Koncertekből sem volt hiány, Gryllus Vilmos a Rutkai Bori Banda, Bíró Eszter, a Kokopelli Jazz Matiné, Bolba Éva és a JAZZterlánc is bemutatkozott.

Azokra a szülőkre is gondoltak, akik át szerettek volna adni csemetéiknek a retró életérzésből, a gyerekek pedálos Moszkvics kisautókban versenyezhettek. A Kincses Piac is nagyon népszerű volt, a zsibvásárra bárki elvihette a feleslegessé vált játékait, könyveit és eladhatta azokat. Sok kisgyerek igazi régi játékkülönlegességre tett szert ezen a kis vásáron. A Pagony Mesebirodalomban pedig olvasással, társasjátékkal üthették el az időt a nagyobbak.

A Misina Természet- és Állatvédő Egyesület önkéntesei több helyszínen is állatbemutatókkal, állatsimogatóval kedveskedtek a gyerekeknek. A háziállatok mellett bemutatták a szárazföldi teknőst és a varjút is az érdeklődőknek.