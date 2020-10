Szerdán érkezik a Dóm térre az utazó Pálos-rendi kiállítás

Október 21-én, szerdán érkezik a Pálosan szép az élet! című utazó kiállítás Pécsre, a Dóm térre, a Püspöki Palota elé. A tárlatot dr. Udvardy György veszprémi érsek, pécsi apostoli kormányzó nyitja meg.

Az egyetlen magyar alapítású és máig létező, a világ több országában is megtelepedett férfi szerzetesrend tagjai, a pálosok, Boldog Özséb halálának 750. évfordulója alkalmából 2020-at emlékévnek nyilvánították, amelynek jelmondata: Magyarország, közöm van hozzád!

Az emlékév egyik leglátványosabb eleme a hazánkat és a környező magyar lakta vidékeket bejáró, autóbuszban berendezett kiállítás, amely a rend történetét mutatja be. A Katolikus Kulturális Hetek országos rendezvénysorozat részeként – amelyhez a Pécsi Egyházmegye idén is csatlakozott – holnap Pécsre, a Dóm térre, a Püspöki Palota elé érkezik a jármű. A tárlatot dr. Udvardy György veszprémi érsek, pécsi apostoli kormányzó nyitja meg 16 órakor.

Az ingyenesen megtekinthető vándorkiállítás a magyar pálos történet elemeit elsősorban mint közös, mindenki számára átélhető magyar örökséget mutatja be. Célja, hogy útja során ne csak a katolikus, s ne csak a hívő embereket szólítsa meg, hanem mindenkit, akit érdekel a magyar múlt, a magyar történelem.

A nyolc részből álló tárlat részeit az evangéliumi nyolc boldogság mondatai fűzik össze. A Magyar Pálos Rend tájékoztatója szerint a nézőt több interaktív lehetőség segíti az élményszerzésben. Virtuálisan végiglapozhatja például a látogató a legdíszesebb magyar nyelvemlékkódexet, az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött Festetics-kódexet, amely a XV. század végén készült az egyik magyar kolostorban, Nagyvázsonyban.

Informatikai eszköz segítségével tekintheti végig a néző Esztergomi Boldog Özséb számos ábrázolását, illetve leülve, kényelmesen lapozgathatja az 1950 előtti és az 1989 utáni pálos élet fotóit.

Hangsúlyos szerepet kap a kiállításban a lengyelországi Częstochowa, a mai rendi központ 1382-es alapítása is, és bemutatják képpel illusztrálva az „alkotó” magyar pálosokat is. A vándorkiállítás Pécsett október 28-ig látogatható, naponta 10-től 18 óráig.

A kultúráról is szól az október. A Magyar Katolikus Kulturális Hetek programsorozat részeként ma 19 órakor a Pécsi Tudományegyetem, Művészeti Kar, Zeneművészeti Intézetének hallgatói mutatkoznak be a székesegyházban megrendezésre kerülő kamarakoncerten.

Az október 21-én a Dóm téren megnyíló Pálos rendtörténeti kiállítás megtekintésére kurátori tárlatvezetéssel október 22-én, 23-án és 24-én 10 és 15 óra között nyílik lehetőség. Tárlatvezetésre ezen kívül lehetőség nyílik október 25-től 28-ig minden nap, szintén 10 és 15 óra között.

Október 23-án 17 órakor a székesegyházat mutatja be az érdeklődőknek Kajtár Edvárd, a székesegyház plébánosa liturgikus vezetés keretében. A tematikus séta alkalmával hangsúlyt kap a páratlanul gazdag keresztény szimbolika illetve a templom egyes tereinek liturgikus funkciója is.

A Pécsi Egyházmegye közleménye szerint az egész hónapot átívelő kulturális programsorozat október 28-án a 18 órakor kezdődő Szabadegyetemmel ér véget.