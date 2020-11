Színes felhozatal a pécsi mozikban, koncerteken

A mozik és a koncerttermek ismét kitűnő programokat ígérnek, zenében kor szerint is igen színes lesz a felhozatal.

Van annak úgy időben fél évszázadot visszarepítő varázsa, hogy hetente csak egy-két új filmbemutatóval bővül a mozikínálat. Így ugyanis sokkal jobban nyomon követhető az újdonságok közönségfogadtatása, és átláthatóbb a teljes felhozatal.

Nos, az új trendi szerint az elkövetkező héten is csupán egy kiemelkedő filmbemutató jön, méghozzá egy horror, igaz, az a műfaj 1996-os kultfilmjének, a Bűbájnak a folytatása Bűvölet –Az örökség címmel.

A rendező Zoe Lister-Jonest színésznőként is jól ismerhetjük, hiszen játszott a Salt ügynökben és a Férjem védelmében sorozatban is. A négy tiniboszorkánnyal „támadó” alkotásban pedig ott találjuk többek között David Duchovnyt (X-akták) és Michelle Monaghant (Mission Impossible filmek, Bourne-csapda, Mr. és Mrs. Smith) is.

Az Apolló moziban viszont minden változatlan, pontosabban a járvány előtti szinten folyamatosan érkeznek nagy tételben újabb és újabb művészfilmek. Itt az extrát jövő vasárnap kapjuk meg, amikor az Európai Art Mozi Napot rendezik, melynek keretében egyidőben vetítenek négy kiemelkedő alkotást a kontinens több száz művészmozijában.

A színházat illetően az egyik szemem sír, a másik meg nevet. A sírás a Pécsi Nemzeti Színház, legalább egy-két hetes átmeneti szünetelése miatt van, ugyanis egy fővárosi vendégművész az október 27-i Csókos asszony előadásba elhozta a koronavírust, és így a játékot követően az összes vele együtt fellépő szereplő karanténba vonult, emiatt pedig jó néhány napig nem lesz itt előadás. Ugyanakkor – miként azt már megírtuk –, van okunk mosolyra is, mert a jövő héten jön két kiemelkedő színházi alkotás, a beregszászi teátrumtól a legendás, több nemzetközi találkozón díjnyertes Három nővér, melyet a Harmadik Színházban láthatunk, és Móricz Zsigmond 18 éven felülieknek szóló Árvácskája Kulka Jánossal az egyik szerepben, amit a Zsolnay Színház keretében az E78-ban nézhetünk meg ma este is.

A legátfogóbb kínálat mindemellett ezúttal is zenéből jön, több műfajban és gyakorlatilag minden korosztálynak.

A 3 év alatti csöppségeknek „Babzsákon” kínál a Pannon Filharmonikusok Mozart vonósnégyest kedden a Kodály Központban, s ugyanitt egy nappal később a középiskolásoknak a #NoBabel sorozatban Rossini és Ravel zene szól. A műfaji sokszínűség jegyében pedig 5-én kamarazenére gyülekezik itt a közönség a Művészbejárón át, majd 7-én a Vasutas Koncertfúvós Zenekar nagyszabású esttel ünnepli 75 éves fennállását. S legyen a zenére egy kis tánc is: 6-án ugyancsak a koncertközpontban jótékonysági néptáncgálát rendeznek a 30 éves Kerek Világ Alapítvány támogatására.

Persze nem hiányozhat a könnyűzene sem, jövő pénteken a Pécsi Est Caféban a punkzene hazai éllovasa, a pécsi HétköznaPi Csalódások tart lemezbemutató koncertet, szerdán pedig a Negyedben, a Metronóm Jazz Klub sorozatban a Loop Doctors játszik napjaink divatos zenei stílusaira jazzimprovizációkat.