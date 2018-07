Színes képeken a 19. század divatja

A divat örök, és nem csak a 21. század emberét érinti. Ebben a szellemben nyílt új kamarakiállítás a pécsi Modern Magyar Képtárban.

A Kép és öltözet – 19. századi divatlapok a Janus Pannonius Múzeum gyűjteményéből címet viselő tárlaton festmények és korabeli divatlapok színes illusztrációi láthatóak, melyek a magyar öltözködés történetét mutatják be az 1830-as évektől kezdve egészen a század végéig. Olyan minőségi divatlapok mellékletei is láthatóak mint a Rajzolatok, Nefelejts, a Magyar Bazár vagy a Divat Szalon.

A lapok egyben irodalmi és művészeti alkotások is, melyek felhívták az akkoriban élő nők figyelmét a szépség, elegancia fontosságára. Az igényes hölgyek mindennapjait – akárcsak ma – az 1800-as években is áthatotta a divat, melynek fejlődése hullámszerűen érte el hazánkat. Ez a tény a kiállított divatlapok képeit nézve is bebizonyosodik.

A tárlat által a divattörténet mellett kortörténeti betekintést is kapnak a látogatók. Ez a korszak az úgynevezett nemzeti öntudatra ébredés időszaka, mely a ruházkodásban is megjelent. A divatlapok fő célközönsége a sok idővel rendelkező, különös érzékenységű nők, akiknek felszínes figyelmére ezek az újságok színes és változatos témáikkal íródtak. A lapok segítségével a hölgyek minden évszakban megtalálhatták az épp aktuális trend hatására készült ruhákat, sőt a Divat Salon magazin farsangi csoportképet is megjelentetett.

A magazinok színes mellékleteit, és ezzel együtt a kor divatjának fennmaradását a különböző sokszorosító technikák, a litográfia, a fametszet, a réz- és az acélmetszet megjelenése tette lehetővé.

