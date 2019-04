Színvonalas produkciókat láthatnak a nézők

Izgalmas és érzelmekben gazdag produkciókkal találkozhatnak a nézők a péntektől vasárnapig tartó II. Országos Diákszínjátszó Fesztiválon.

A rendezvényt tegnap a PTE Brass Band fúvósai nyitották meg. Mint a helyszínen elhangzott, az idén harmincéves Országos Diákszínjátszó Egyesület célja ez alkalommal is az volt, hogy beválogassa a fesztiválra az év legmeghatározóbb előadásait, amik kiemelkedően szerepeltek a regionális találkozókon.

A rendezvény egyik támogatója a pécsi önkormányzat, így a város képviseletében a megnyitón Őri László alpolgármester köszöntötte a résztvevő fiatalokat és pedagógusokat. A megmérettetésen 19 csoport vesz részt, az előadásaik a Janus Egyetemi Színházban és a Bóbita Bábszínházban párhuzamosan zajlanak, a szervezők további kiegészítő programokkal is készültek. A diákok produkcióit háromtagú szakmai zsűri értékeli. A rangos fesztiválokhoz hasonlóan különdíjakat és fődíjat is osztanak, valamint jutalmazzák a találkozó legjobb női és férfi alakítását is.