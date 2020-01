Sztárséf is ellátogat az ormánsági fesztiválra

Javában készülnek már Sellyén az Ormánsági Fehér Hurka Fesztiválra, amit idén február 15-én rendeznek meg.

A lelkes csapatok jelentkezését február 11-ig várják, akik a [email protected] e-mail-címen vagy személyesen az Ormánság Közösségi Házban tudnak regisztrálni.

A program reggel hétkor indul, ekkortól lehet átvenni az alapanyagokat, de feldolgozás csak a nyolc órai megnyitó után kezdődik. A csapatoknak véres hurkát, kolbászt és természetesen fehér hurkát kell kötelezően készíteni, de bátran szabadjára engedhetik fantáziájukat, és további finomságokat is főzhetnek. A munkát délután kettő óráig kell befejezni, ekkor kezdődik ugyanis a zsűrizés, ahol nemcsak az ételeket, hanem a terített asztalokat is pontozzák majd.

A látogatók sem fognak unatkozni, hiszen a nap folyamán hagyományőrző csoportok lépnek fel, és zenélni fog a Forte Brass Band is. A rendezvényre egy sztárséf, Bede József is ellátogat. A fesztiválon pedig kézműves termékeket, füstölt árut és különleges sajtokat is vásárolhatunk.