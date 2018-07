Tiszta és igaz zenét alkotott a 13 éves geresdlaki kislány

Országos zeneszerző versenyt hirdettek – Szokolay InspirArt (SZIA) –, melynek első kategóriáját, a „kicsik” vetélkedését megosztva egy másik fiatallal a geresdlaki Varga Nadin nyerte meg.

– Mennyiben volt ez „Virtuózok” verseny?

– A Virtuózok Szokolay gálakoncertjén adták át a díjakat a Budapest Music Centerben. Bár a Szokolay Sándor Alapítvány volt a vetélkedés meghirdetője, az 54 beérkezett pályaművet kicsik, tinik és nagyok Virtuózok korcsoport szerint kategorizálták. Összességében csak egyetlen feltétel volt: „a zene szép, tiszta és igaz legyen”. A művemet pedig a Virtuózok a Szokolay Sándor halálának 5. évfordulója alkalmából rendezett emlékkoncerten mutatják be december 9-én a budapesti Vigadóban.

– Milyen előképzettséged volt a versenyhez?

– Nyolc évig hegedültem, két éve zongorára váltottam, egy éve pedig zeneszerzést is tanulok. Mindemellett ez volt az első önálló zeneművem.

– Miről szól a darab?

– Alig több, mint két perces a zongoramű és Verkli a címe. A „Spicces matróz tánca” című rövid kis improvizációmból született, amit kiegészítettem egy melléktémával. Megjegyzem, nagyon bíztam benne, mert úgy éreztem, hogy jól sikerült.

– Ki a kedvenc zeneszerződ?

– A klasszikusok közül Chopin és Bach, a modernek közül Hans Zimmer. Valójában még nem hallottam Chopintól semmit, amikor ezt a dallamot megalkottam, mégis olyan a hangulata, mint az a-moll keringőjének.

– Vannak már készülőben újabb kompozíciók?

– Elképzeltem már szimfonikus zenekarral és vonósnégyessel is dolgokat. Most azonban kevés időm jut zeneszerzésre, a zenei középiskola felvételijére készülök.

– Jól mennek az alaptárgyak is?

– Eddig mindig kitűnő voltam, elnyertem a geresdlaki iskola ösztöndíját is. Édesapám egyébként informatikus, és azt mondja, az ő területén is jól elboldogulnék az életben. Engem azonban hosszú távon a zongorajáték és a zeneszerzés foglalkoztat.

– Gondolom ez rengeteg gyakorlást, tanulást jelent. Marad idő játszani?

– Nagyon szeretek sportolni, négypróbázom és jól megy a távolugrás. A fociban kapus vagyok, az asztalitenisz-csapatunk pedig az elmúlt két évben bejutott az országos döntőbe. Megválasztottak már az iskola „Legjobb leány sportolójának” is. Emellett szívesen rajzolok, az egyik rajzommal országos pályázaton különdíjat nyertem.

Skype-on tanul zenét komponálni

Varga Nadin Budapesten született 2005 januárjában. 11 éve költöztek Geresdlakra, itt jár a Kodolányi János ÁMK Német Nemzetiségi Általános Iskolába, ahol szeptembertől nyolcadikos lesz. Édesanyja Murzsán Sarolta tanítónő, édesapja Varga Zoltán programozó. Nadin zongorázni az Agócsy László Zeneiskolában tanul, és a tavalyi tanévben I. helyezett volt a Rév Lívia III. Dél-Dunántúli Regionális Zongoraversenyen, a Vígh László Szolfézs és Népdaléneklési találkozón pedig Kiemelt Nívódíjat kapott. Zeneszerzésre a budapesti Galambos Zoltán tanítja skype-on.