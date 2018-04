Titán erős évad következik a Pannon Filharmonikusoknál

A következő évadát Titanium elnevezéssel hirdette meg a Pannon Filharmonikusok, mert ez az anyag mindenben ott található, ellenálló és szilárd, erejét pedig a szerkezete adja, melyre építkező kvarc formában kitárulkozó színgazdagsága szabadságot sugall. Egyszerre kemény és lágy, megformált és finom. Akár egy szimfonikus zenekar.

A bérletsorozatokban lesz mágikus és elegáns, lengyel, bécsi és római koncert, és természetesen a titánnak is hangversenyt szentelnek. Zeneköltők, koreográfusok, legendás zeneszerzők műveivel találkozhatunk, és beléphetünk a tündérkertbe is. Lesznek híres visszatérők, a karmester Bogányi Tibor ezúttal is közösen lép fel a zenekar élén bátyjával a zongoraművész Bogányi Gergellyel, Gilbert Vargát pedig háromszor is láthatjuk a Pannon Filharmosokat vezényelni.

Jön újra a valóban világhírű Howard Williams is, a zenekart egykor új útra állító karmester, és Eötvös Péter, a világban napjainkban leghíresebb aktív magyar zeneszerző és karmester. Sokak nagy örömére az évad rezidens hegedűművésze, Benjamin Schmid ugyancsak újra színpadra lép.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Rómába, saját hazájába viszi a közönséget decemberben Leonardo Sini, a 2017-es Maestro Solti Nemzetközi Karmesterverseny győztese, és ezúttal is nemzetközi hírű szólisták érkeznek. Különösen a hegedű- és a zongoraművészek mezőnye erős, de cselló- és brácsaversenyek is akadnak szép számmal a programban. Jön például az orosz brácsaművész, Alexander Zemtsov, a német gordonkás Marie-Elisabeth Hecker, az osztrák zongorista Ingolf Wunder, a hegedűművészek sorában pedig Giovanni Guzzo (képünkön) Olaszországból, Benjamin Beilman az Egyesült Államokból érkezik. A hazai élmezőnyből hegedű-, trombita-, brácsa-, oboa-, zongoraművészeket hallhatunk (Banda Ádámot, Pálfalvi Tamást, Szűts Mátét, Kis Józsefet, Balog Józsefet, Balázs Jánost). A híres szopránok, tenorok közül is találkozhatunk néhány kiemelkedő névvel, például Kolonits Klárával, vagy a német mezzoszoprán operaénekesnő Iris Vermillionnal és a drezdai származású tenorista koncerténekessel, Eric Stoklossával.

Zeneművekből pedig ugyancsak fenséges a kínálat, Schubert, Respighi, Mahler, Bruckner, Sztravinszkij, Dvorák, Mozart, Szymanovski, Elgar, Bernstein, Csajkovszkij, Ravel, Liszt, Richard Strauss művek lesznek műsoron, de ezen túl is igen hosszú még a lista.

Klubestek jönnek

Öt klubestet is szerveznek az új évadban a Kodály Központban. Az első Bécsről szól az ott élő Bogányi Tibor karmesterrel, az egykor ott tanuló igazgató Horváth Zsolttal és az ott született hegedűművész Benjamin Schmiddel. Decemberben olasz est lesz Leonardo Sinivel, januárban Párizs kerül terítékre Gilbert Varga tálalásában, áprilisban Prágát és a cseh sört, májusban a tengerentúlt, Dél-Amerikát és Villa-Lobost idézik meg zenében, színekben és ízekben, az egyes helyszíneken hosszabb időt töltött zeneművészek.