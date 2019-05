Tíz vidám színjáték jön nyáron a pécsi szabadtérire

Másfél hónap alatt (június 20-tól augusztus 11-ig) tíz szórakoztató előadást láthatunk a Pécsi Nyári Színházban, a Káptalan utcai szabadtéri színpadon, amelyekre a jegyárusítás is megkezdődött.

A hagyományoknak megfelelően ezúttal is minden bemutatón sztárparádé lesz, jön többek között Hernádi Judit, Gesztesi Károly és Ivancsics Ilona is. Megnézhetjük újra az Anconai szerelmeseket, de most fővárosi szereposztásban, s fellép a Margaret Island is.

A Káptalan Kertben ugyanis pezsgő koncerteket ígérnek, szóval, érdemes lesz gyakran útba ejteni a Káptalan utcai kultúrbázist.