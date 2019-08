Több neves művész is fellép Sásdon az ünnep alkalmából

Minden évben ünnepel az egész ország augusztus 20-án, nem lesz ez másképp Sásdon sem.

Ebből az alkalomból több fontos történelmi dátumot is ünneplünk, ugyanis ez a nap több vallási és világi eseménynek is emléket állít. A nemzeti ünnepen az államalapítást, az államalapító Szent István szentté avatását, valamint az aratás végét is ünnepeljük. A programok reggel fél kilenctől veszik kezdetüket, szentmisével a római katolikus templomban, majd a hagyományokhoz híven kenyeret szentelnek. Ezt követően a Sásdi Általános Művelődési Központban megtartják az ünnepi emlékműsort, amelyen a Pécsi Nemzeti Színház művészei, többek között Götz Attila és Stubendek Katalin is szórakoztatja majd az egybegyűlteket.