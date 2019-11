Tóth Edu egy estére hazatért Pécsre, egy kis humoros számvetésre

A gyorsbeszédű dumaszínházas srácot, Tóth Edut apró gyerekkora óta ismerem: ott szaladgált mindig körülöttünk a kertvárosi Káplán teniszpályán, s rendre meglepte valami váratlan dologgal a társaságot. Edu most egy estére visszatért ifjúkora színhelyére, és igazi városi tabló kerekedett a könyvbemutatóján, száznál több régi haverból, tanárokból és ismerősökből.

– Kutatás az ébrenlétben címmel jelent most meg második könyved. Mit takar a cím?

– Napról és Holdról írt verset egy janusos gimis barátom, s abban szerepel ez a sor. De hogy miért fontos, ahhoz olvasd el a könyvet, és a végén megtalálod a Lili néni című szösszenetben a magyarázatot.

– Jól felépített, humoros kis novellákról van szó, melyek talán az Örkény egyperceseknél is célratörőbben humorosak. Mi volt a célod a könyvvel?

– Számvetést készít a pécsi éveimről, igen sok ember ismerhet magára benne. Így utólag mégis úgy érzem, akad még pótolni való, sok poénos esemény kimaradt belőle.

– Azért ezek nem kifejezetten stand up comedy szövegek.

– Tény, hogy néhány gyomrost is bevittem benne. Megjegyzem, én tíz évvel ezelőtt, az első könyvem, az Abszolult szerda pécsi kiadásakor az életemet nem humoristaként, hanem íróként képzeltem el. Mondhatni, abban a kötetben még ösztönösen nevettem, most már tudatosan teszem. S bár a szerkesztők szerint nem vagyok elég jó író, viszont annyi érdekes dolog történt velem, hogy azt érdemes papírra vetni. Én pedig úgy érzem, még legalább öt könyv bennem van.

– Sajátos a szerkezet. Miért kilencven pécsi hölgy vezet végig az ifjúkori éveken?

– Mert valahogy úgy alakult, hogy minden érdekes történetemben a valóságban is szerepelt egy hölgy. Másrészt édesanyámnak is emléket állítok benne, aki egykor a Janusban tanított, de tíz éve már nincs közöttünk.

– Megvan már tervszinten az újabb könyv?

– Igen, volt Barcelonában olyan négy hónapom édesanyám halála után, amikor temetkezésnél dolgoztam. A munkacíme az, hogy: Barátkozzunk félhatig, s úgy gondolom, két-három év alatt megírom.

– A stand up comedy azért megy tovább?

– Igen, mert komoly önbizalmat ad, valamint csiszolja a stílusomat is. Ugyanakkor rendesen dolgozom is rajta: huszonkétszer szerepeltem a Showder Klubban, kilencszer a rádiókabaréban, háromszor a Fábry-showban, és havonta úgy húsz fellépésem van.

– Mit jelent neked manapság Pécs?

– Bárhová nézek, mindenhonnan előtűnik egy emlék. Valami keserédes ízű, gombócokkal és mosolyokkal teli.

– Meglepődve hallottam, hogy csapatkapitány voltál a Góliát FC korosztályos csapatában. Megy még a foci?

– Versenyszerűen abbahagytam a labdarúgást 16 évesen, mert akkor egyszer csak szétnéztem, és láttam, hogy én alacsony vagyok, a többiek meg mind megnőttek. A Dumaszínház csapatában viszont ott vagyok még a kispályás tornákon.