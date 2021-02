Tovább folytatják a komlói múzeum teljes fejlesztését

Jóllehet a járványhelyzet miatt a komlói muzeális gyűjtemény is zárva tart, a munka azonban az intézményben nem állt meg.

A természettudományi állandó kiállítás megújításán dolgoznak a szakemberek.

Mint arról korábban beszámoltunk, tavaly is sikeresen szerepelt a Komlói Helytörténeti és Természettudományi Gyűjtemény a hazai muzeális intézmények szakmai támogatására kiírt Kubinyi Ágoston Programban – az elnyerhető maximumhoz, négymillió forint támogatáshoz jutottak.

A pályázati forrás lehetővé teszi, hogy folytassák a korábban megkezdett munkát, amely során szintén a Kubinyi-programnak köszönhetően fejlesztették „A Mecsek természetvilága” című állandó természettudományi kiállítást.

Most az emeleti aulában berendezett tárlat másik fele is megújulhat, így a korábbinál korszerűbb módon, élményekkel gazdagítva mutathatják be a Mecsek jelenlegi élővilágát.

A fejlesztés első lépéseinek egyike az a gyűjtőmunka is, amely során az új kiállítás növényi és állati anyagát összeállítják. Ezek egy része már jelenleg is rendelkezésre áll a gyűjteményben, azonban még jelentős további gyarapításra, fejlesztésre szorul. Ebben a komlóiak segítségére is számít az intézmény: akinek van otthon olyan elfekvőben lévő természettudományi anyaga, amelyre már nincs szüksége, múzeumban szívesen fogadják, és amennyiben arra van lehetőség, fel is használják.

Képünk illusztráció.