Tükröt tartanak tükör nélküli kamerával a pécsi fotósok

Megnyílott a VI. Mecsek Szalon, a Mecseki Fotóklub 29 alkotójának negyven képéből.

Ötödik éve zajlik évről évre ebben a formában a bemutató, emellett a klub ötévenként jubileumi tárlatot is rendez (legközelebb 2022-ben). A Mecsek Szalon a klubtársak legújabb munkáiból fogad képeket, nincs tematikus megkötés, igen sokszínű az anyag. Egy hónapig ingyenesen látható az összeállítás, a Civil Közösségek Háza nyitvatartási rendje szerint.

Mint Hámori Gábor, a Mecsek Fotóklub elnöke kiemelte, volt itt egy rendkívüli pódiumbeszélgetés is, ahol a legnagyobb fotós cégek új fejlesztéseiről számoltak be, kiemelten a tükör nélküli kamerákkal foglalkozva, ahol az is kiderült, az elkészített képek „valóságtükör” funkciója ily módon sem tűnik el.

A megnyitón Kőhalmi Andrea, a Janus Pannonius Múzeum marketingvezetője Bartis Attila A vége című etalon értékű fotográfusról szóló könyvéből emelt ki egy gondolatot, megvilágítva, hogy miért izgalmas elfoglaltság ez amatőrnek és profinak egyaránt. Mert ez a tárlat erről szól, a fotózás minden eleme előkerül itt, az önarcképtől a portrékon át a tájak, a természeti szépségek sajátos nézőpontból történő ábrázolásáig, színesben és fekete-fehérben, részleteket eltüntetve, vagy kinagyítva.