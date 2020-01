Újévi koncertet adnak a siklósi fúvósok

Szombaton 17 órakor rendezi meg a Siklósi Ifjúsági Koncert Fúvószenekar a hagyományos újévi koncertjét a Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium sportcsarnokában.

A fúvószenekar a már korábban is játszott indulók és filmzenék mellett olyan darabokkal is megörvendezteti a közönséget, melyeket még a siklósi fúvósoktól sem hallhatottak az érdeklődők. Ilyen lesz Nino Rota egyik legismertebb filmzenéje, a Keresztapa, illetve a James Bond filmek egyik főcímdala, a Skyfall is felcsendül majd. A fúvószenekart Kovács Zsolt és Juhász Tibor vezényli és a koncert vendége lesz a Pécs Város Mazsorett Együttese és Tánckara Hajdú Orsolya vezetésével. A rendezvény ingyenes, ugyanakkor ezer forintért támogatói jegyek vásárolhatóak, melyekből a koncert végén kisorsolnak majd egyet, a szerencsés jegybirtokos másodmagával részt vehet a zenekar nyári horvátországi táborában.

A zenekar állandó résztvevője Siklós és a környék kulturális életének, de rendszeres szereplője országos és nemzetközi rendezvényeknek is, Bulgáriában, Horvátországban, Ausztriában, Németországban és Lengyelországban megrendezett találkozók győztes zenekara, több hazai és nemzetközi díj tulajdonosa. Hagyományosan évi két helyi „nagykoncertet” adnak: 2003 óta minden januárban megrendezik az Újévi koncertet és minden júniusban fellépnek a siklósi várban.