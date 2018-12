Újra a legjobbak között a Pécsi Vasutas Koncertfúvós Zenekar

Több évtizedes nemzetközi és hazai sikerei okán az ország egyik legszínvonalasabb fúvósegyüttesének számít a Pécsi Vasutas Koncertfúvós Zenekar. E néven idén ünnepelték 35 éves fennállásukat, de valójában 73 éve alapították, mint Pécsi Vasutas Fúvószenekar – tudtuk meg Bokor Ferenc elnöktől.

– Több nagy hagyományú fúvósegyüttes is van a városban. Egy laikusnak mivel azonosítható be leginkább a Pécsi Vasutas Koncertfúvós Zenekar?

– Például azzal, hogy a Pécsi Advent koncertsorozatot mindig mi indítjuk a bazilikában. Igy történt ez idén is, december 2-án.

– Jól emlékszem, hogy volt egy vasútforgalmi üzemmérnök, akit szintén Bokor Ferencnek hívtak, és Panda Pannaként szurkolt a MIZO 2010 női kosárlabda csapatnak?

– Ő a fiam, de amikor kettévált a csapat a kabalafigura gúnyáját végleg szögre akasztotta.

– Hány fúvós játszott eddig összesen a zenekarban?

– Ha a teljes időszakot nézem, akkor ezernél többen. Az átlaglétszám ugyanis 75-80, és évente húsz fő cserélődik. Itt jegyezném meg, az ezredfordulóig kizárólag vasutasok játszhattak itt, azóta viszont megváltozott a finanszírozás, és sokkal nagyobb hangsúlyt kap a minőségi megszólalás. Napjainkban már talán három-négy vasutas van a zenekarban. A mai munkaszervezés mellett egyébként nem is lehetne nyolcvan vasutast egyszerre kivenni a munkából.

– Bókay Zoltán vette át a karnagyi teendőket 2014-ben, aki a Zsűri rockbandában indult, és jó ideje a színházi zenekar dirigense. Ő hogy került ide?

– Kevesen tudják róla, de egykor mozdonyvezetőként kezdte, magam is oktattam a szakmára, sőt, az édesapja is mozdonyvezető volt. Nem kis feladatot vállalt, mert korábbi karmesterünk Neumayer Károly harminc évi vezénylés után 2014-ben távozott és a tagság kétharmada ugyancsak befejezte ekkor, vagyis új együttest kellett építeni. Bókay Zolinak szerencsére abszolút hallása van, így hamar kiszűri, ha rosszul szól valamelyik hangszer.

– A MÁV támogatja még a zenekart?

– Kicsit más most a háttér. A VOKE-hez (Vasutasok Országos Kulturális Egyesülete, melyet a MÁV finanszíroz) tartozunk, valamint a TEMI (Területi Művelődési Intézmények) és a város segíti a működésünket.

– Mi a következő nagy koncert?

– Március másodikán megyünk Nagykanizsára a Fánk Fesztiválra, ahol már a hatodik fellépésünk lesz. Emellett újabb nemzetközi megmérettetésre készülünk. Idén Lengyelországban, Krakkó mellett jártunk, és Erdélyben Kézdivásárhely környékén volt több koncertünk. Most várhatóan Felbach következik, ahol az egyeztetések zajlanak a tavaszi Virágfesztiválon történő szereplésünkről.

– A zenekar elnökének lenni afféle tiszteletbeli titulus?

– De jó lenne! Én a kottaálvány csavarjainak beszerzésétől a teljes ellátáson át az utazások megszervezéséig mindennel foglalkozom. Másrészt cintányérozom is a zenekarban.

Mindig a MÁV-nál

Bokor Ferenc 1951-ben született Pécsett. Itt járt általánosba, aztán Budapesten érettségizett a Közlekedésgépészeti Szakközépiskolában. A Magyar Államvasutaknál dolgozott művezetőként, előadóként, majd a vállalatot leválasztották a teherszállításról, így a Rail Cargo Hungáriától ment nyugdíjba 2013-ban. A Pécsi Vasutas Koncertfúvós Zenekar elnöke 1991 óta. Öt gyermeke van (Anita, Ferenc, Marcell, Ágota és Sebestyén) és három unokája. Szabadidejében a világirodalmi gyűjteményéből szépirodalmi elmaradását igyekszik pótolni és sokat foglalkozik az unokákkal.

