Újra csodálhatjuk a fényt és a zenét

Ma kezdődik a 4. Zsolnay Fényfesztivál, amely vasárnapig 170 igen látványos és elsősorban utcai programmal várja a nagyérdeműt.

Az előre borítékolható: közönségben nem lesz hiány, hiszen tavaly 70 ezren voltak kíváncsiak a szemnek káprázatos bemutatókra. Persze a fő attrakció ezúttal is a Zsolnay Light Art Fényfestőverseny lesz a Bazilika falain, amelyre mindenhonnan, Távol-Kelettől Mexikóig hatvanan jelentkeztek és a tíz legszebbet fogják kivetíteni.

A négy nap során hatszor látható a versenyprogram. Jön egy premier is: Bordos László Zsolt az épületvetítést robotlámpákkal egészíti ki Magyarországon példátlan fényalkotást létrehozva, s ezt közvetlenül éjfél előtt vetítik a falakra. A verseny pedig egyre komolyabb, jelzi ezt, hogy a győztes meghívást kapott a világ legnagyobb fényvetélkedésére, az iMapp Bukarestre.

Mindezeken túl utcaművészeti produkciók, zsonglőrök, koncertek szórakoztatják a publikumot és immár hagyományosan 21.30-kor felkapcsolják a Fény Útját, a 29 állomásos fénykörutat, amely épületeket, templomokat, köztereket öltöztet fényruhába a Barbakán bástyától a dzsámin át az Árkádig.

És ismét új és újabb fénykülönlegességeket csodálhatunk mindenfelé. Lesz, ahol a fények egy akváriumot idéznek meg, másutt a szivárvány borul ránk, s előfordul olyan is, hogy a mobiltelefonok vakujára élednek fel a fénymotívumok. No és felbukkan a fesztivál totemállata, a Pixelbogár is.

Az utcaszínházi programban Costa Rica-i, német, francia, spanyol, holland, olasz és argentin művészeket is láthatunk, és harmadik alkalommal ad otthont a fesztivál a Magyar Zsonglőrtalálkozónak (Múzeumigazgatóság udvara), ahol a szakmai programok mellett a közönség számára nyitott zsonglőriskolát tartanak.

A Színház téren egész nap szól a zene, hallhatjuk Little G Weevilt, az argentin Aguamaderát, az olasz Vagatriót, a japán Kenta Hayashit, a Brooklyn Gypsiest, a Iamyankot és az Óperentziát is. Továbbá tematikus filmek mennek az Apolló moziban, valós idejű „képzenészettel”, azaz élőben létrejövő audiovizuális alkotásokkal. Újdonság az is, hogy „fénynagykövetek” érkeznek a fesztiválra, elsőként Finnországból.

Az Árkád most 21.30-kor is megnyílik, ahol az absztrakt geometriától kezdve az organikus fényszövedékeken át a futurisztikus gépvárosokig több projekt is látható. Továbbá életre kel egy olyan félgömb alakú installáció, aminek elkészítéséhez két kilométernyi kábelt és 625 tükröt használtak fel.

Egy-két extra a Fényfesztiválról. A mexikói fényművész AV Composers bemutatóin a Pezsgőházban a nézők szeme előtt születnek meg az audiovizuális kompozíciók, ahol alternatív valóságok, és azonosítatlan nyelvek bolondítják meg az ember tér- és időérzetét.

A Szabadkikötőben a PTE Elektronikus zenei művészet szakának hallgatói 3 napon át vizuális játszóházat tartanak, s újból lesz Fénybütykölde a Művészetek és Irodalom Háza udvarán, ahol délután és este fénydíszek, ékszerek készíthetők.