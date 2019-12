Újra érkezik a Neoton Família és Zséda is a fesztiválra

Ha karácsony és szilveszter, akkor Winter Fest of Pécs. Ez már így megy ötödik éve, sokak nagy örömére, és idén is négy napon át érkeznek a pop, a rock és folk legjobbjai a Városi Sportcsarnokba és a POTE aulába december 27-30. között.

A jubileumi ötödik fesztivál ezúttal minden nap hoz valami különlegességet a két ünnep között. A közkedvelt Balkán-nappal indul a program december 27-én a Városi Sportcsarnokban, és az egykori nagy Jugoszlávia egyik legnagyobb sztárja Halid Bešlić lesz a kiemelt fellépő.

– A Szarajevóban élő énekes Szerbiától Horvátországon át Szlovéniáig mindenütt rendkívül népszerű napjainkban is, igen nehéz volt Pécsre hozni – tudtuk meg Trubics Zorán főszervezőtől. Balkán-napból egyébként ez a harmadik, és a Juice zenekar lesz a házigazda, ők indítják a sportcsarnokban a programot.

Az pedig egy kis ráadás, hogy a délvidéki gasztronómiából is ízelítőt kap a vendég. Halid Bešlić koncertje 20 órakor kezdődik, aztán hajnalba nyúlik a délszláv táncos mulatság.

A POTE aulában folytatódik december 28-án a koncertsorozat, ahol újra hallhatjuk Zsédenyi Adriennt egy ünnepi műsorral. Zséda korábban éveken át rendszeresen elhozta karácsonyi műsorát Pécsre, és most kis szünet után ismét folytatódik ez a hagyomány.

Ugyanitt folytatódik a könnyűzenei parádé december 29-én is, amikor a Csík Zenekar és Presser Gábor lesz a sztárvendég. Aki két éve már részese volt ennek az összeállításnak, az jól tudja, hogy egy áhítat, egy ima ez a koncert, rengeteg improvizációval és szívmelengető részlettel.

V

égül december 30-án a Városi Sportcsarnokban újra legendás slágerek szólalnak meg a Neoton Família előszilveszteri estjén. Csepregi Éváék garantáltan telt házas két­órás koncertjének az egyik érdekessége az, hogy most mutatkozik be Pécsett a zenekar dobosa, Csepregi Éva fia, Heatlie Dávid saját, ugyancsak slágerzenét játszó bandájával. Ez a rendezvény más meglepetéseket is tartogat és a Neoton után DJ Bogár keveri tovább a hangulatot, a zene, a tánc ennek következtében pedig áthúzódik szilveszter napjára.

Nem árt megjegyezni, hogy elővételben a jegyek jóval olcsóbbak és egységesen minden nap 18 órakor van kapunyitás, kivéve a Neoton-napot, akkor a nagy érdeklődésre való tekintettel fél órával hamarabb indul a buli.