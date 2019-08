Újra pécsiektől is hangos lesz a Sziget

Ma kezdődik hazánk legnagyobb fesztiválja, a Sziget, mely egyben a világ egyik legelismertebb és legjobb ilyen jellegű rendezvénye. Pécs könnyűzenei vezető erejét jelzi továbbra is – immár évek óta, hogy a fesztivál fő helyszínén, a hatvanezer ember befogadására alkalmas Nagyszínpadon továbbra is két pécsi zenekar fér fel a magyar zenekarok közül a Quimby mellett. Pénteken délután négytől a Punnany Massif, míg egy nappal később a Halott Pénz mutatja be aktuális show-ját, és repíti Pécs hírnevét Európa szerte. A Punnany Massif már fél évtizede zenél a legnagyobb helyszínen, 2013-ban ők írták a Sziget himnuszát is. Mivel a Szigeten már évek óta a külföldi látogatók vannak többségben, így a két pécsi hiphop mogul formációnak is egy lehetőség, hogy az olasz és holland fiatalok megjegyezzék, megkedveljék őket.

Idén a magyar mainstream koncertzenekarokat bemutató helyszín, a Petőfi Rádió színpad is a külföldi előadók felé nyit inkább, és a kevésbé ismert magyar zenekarokra koncentrál, így a 30Y és a Kiscsillag idén már nem szerepel a Sziget programjában, de így is bőven találunk még baranyai vonatkozású koncertet. A legutóbb az Ördögkatlan zárónapján fantasztikus előadást adó Psycho Mutants például ebben az évben az imént emlegetett színpadra kerül, hétfőn késő éjjel lépnek fel Petőfi Rádió színpadára. A Ticketswap Music Box nevű helyszínen a szerdai első nap látható Járai Márk, szombaton este fél héttől Zanzinger játszik itt, majd egy nappal később Babarci Bulcsú is tiszteletét teszi ezen a színpadon.