Vágóhíd és Boncasztal helyett a szolidabb Tankcsapdát választották

Vadonatúj lemezzel és új könyvvel érkezik 30 éves jubileumi Körszínpados Aréna Turnéja pécsi állomására november 29-én a Városi Sportcsarnokba a Tankcsapda együttes. A frontember és zenekaralapító Lukács Lászlóval az eddig vezető út momentumait idéztük fel.

– A neten külön fórum találgatja, hogy miként született a Tankcsapda elnevezés. Volt más munkaneve is a bandának?

– Az ötletelés során felmerült a Vágóhíd és a Boncasztal elnevezés is, aztán aludtunk rá két-három napot, és végül a Tankcsapdát választottuk.

– Sex Pistolson szocializálódtak, hogy punk rockkal indult a csapat?

– Egységesen rockzenei közegből jöttünk, Scorpionst, AC/DC-t, Black Sabbathot, Judas Priestet, Metallicát és hasonló bandákat hallgattunk. Másrészt nem voltunk még mesterei semmiféle hangszernek, így adódott a punk rock.

– A nagy kedvencek közül kikkel szerepeltek egy színpadon?

– Az Iron Maidennel több alkalommal, de említhetném a Motörheadet is.

– Újabban Amerikát is meghódítják, alig egy hónapja a Los Angeles-i Whisky a Go-Go klubban léptek fel. Kiknek szólnak ezek a fellépések?

– Öt-hat évvel ezelőtt kezdtük el tudatosan a külföldi koncerteket és például 2020 első felében Európát járjuk majd. Minél közelebb szerepelünk az országhatárhoz, annál több kint dolgozó magyar jön el a koncertjeinkre. A tengerentúlon, LA-ban viszont igen jelentős a helyi közönség. Mindemellett mi ott is magyarul éneklünk.

– Igaz, hogy a legújabb könyvük a zenekar „Sidi-korszakáról” szól?

– Nem akartunk önajnározó életművet, helyette egy formabontó kötet született. A Liliput Hollywood egy őszinte, izgalmas alkotás hármunkról, az egymáshoz, a zenéhez való viszonyunkról, igazi lélekboncolás. Egy pszichoterapeuta külön-külön elbeszélgetett velünk és mi magunk is sok újdonságot megtudtunk egymásról.

– Most jött ki az új lemez is, Lukács László pedig egy éve házas. Milyen hatása van ennek a szövegekre, líraibb, komformistább lett?

– A magánéletemben ez a változás leginkább egy jogi formula. Mi már évek óta együtt élünk, korábban is kimondhattuk volna az igent. Nem újdonság ez számomra, nem vagyok magányos farkas típus. Ha nem is voltam korábban házas, de többször éltem együtt több éven át az aktuális párommal. A házasság ténye pedig a Tankcsapda szövegeit egyáltalán nem puhította fel.

– Mit takar a „körszínpados” jelző a turnén?

– Az átlagtól eltérő megjelenést. Nagy csarnokokban lépünk fel, s a terem közepén áll a színpad, mely elölről-hátulról átlátható. Nem forgószínpad, de nincsenek rajta zárt kulisszák, nem lehet sehová elbújni. A technika pedig egészen friss, ilyen felszereltségű koncert sehol nem volt még vidéken.