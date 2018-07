Világsztárok zúznak az egyetlen magyar metálfesztiválon

Hétfőn megkezdődik a 28. Rockmaraton, immár negyedik éve a dunaújvárosi Szalki-szigeten. Hazánk legnagyobb és most már nemzetközileg is elismert metálfesztiválja idén is számos világsztárt csábított a Duna partjára, elég, ha csak a Cannibal Corpse, a Toy Dolls, a Tiamat vagy a kultikus magyar Tormentor nevére gondolunk. Beharangozó.

Július kilencedikén kezdődik az a rock-, metal- és punkfesztivál, amely immár a huszonnyolcadik alkalommal várja a keményzene rajongóit a csodás vízparti környezetbe. Idén százharminc zenekar, köztük huszonnégy híres-neves külföldi csapat nyomja majd a riffeket négy színpadon.

A hétfői nulladik napon ugyan még csak a Barba Negra deszkáin lépnek fel zenekarok, a kedd első-, és a szerdai második napon már a legnevesebb külhoni együttesek klasszikus számait hallgathatjuk meg. Kedden minden bizonnyal a death metal amerikai istene, a fennállásának harmincéves évfordulóját ünneplő Cannibal Corpse lép a Hammerworld nagyszínpadra, előtte a trash metal szintén kultikus hírnevet szerző csapata, az Overkill tépi a húrokat. Aznap a tarajos punkok számára is mennyei lesz a zenei kínálat, hiszen két világhírű brit együttes, a G. B. H. és a Toy Dolls is elhozza magával a slágereit.

Íme egy klasszikus G. B. H.-szám:

Csütörtökön a New York-i hardcore szcéna két ismert képviselőjét hallhatjuk a nagyszínpadon, előttük a kezdő löketet Rudán Joe adja meg, aztán a szintén harmincéves Madball és a Sick Of It All zárja a sort, míg a sludge metal kiemelkedő harcosa, a Crowbar a Szurkolók az állatokért színpadon őrjíti majd meg a közönséget.

A magyar Tormentor egyik régi „slágere”:

Tizenharmadikán, pénteken stílusosan a black metal híveinek szereznek leginkább örömet a szervezők, hiszen színpadra áll a leghíresebb magyar együttes, a tényleg számtalan zenekart megihlető és mérföldkőnek számító albumokat megjelentető Tormentor is. (A csapat előtt a szintén közkedvelt Carpathian Forest ad ízelítőt a stílus misztikus-sötét-démoni hangzásvilágából.)

Az utolsó napon, szombaton pedig a svéd gothic metal egyik legjobb csapata, a Tiamat cizellálja majd az érzelmeket: